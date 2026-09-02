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台股跌破5日線 個股成交前五大全數被 ETF 包辦、這檔正2衝第一
台股2日開低走低，一度大跌746點並跌破五日線線，不過投資人仍勇於買進ETF，盤中成交量前五大全數被ETF包辦，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾23萬張排名第一，主動中信台灣收益（00406A）逾18萬張排名第二，元大台灣50反1（00632R）逾16萬張排名第三，元大台灣50正2（00631L）逾16萬張排名第四，主動統一台股增長（00981A） 逾15萬張排名第五。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有541萬，國巨*（2327）有233萬，台達電（2308）有224萬，群益台灣精選高息（00919）有214萬，台積電（2330）有204萬，前五大有二檔ETF。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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