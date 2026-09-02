大盤重挫700點00961逆勢開高！連3月配0.19元 創14次全填息紀錄

月配息高股息ETF「FT臺灣永續高息（00961）」昨（1）日公告9月配息，每受益權單位預估配發0.19元，連續第三個月維持0.19元配息高峰。

此次除息交易日訂在9月16日，最後買進日為9月15日，現金股息將於10月14日發放。以昨日淨值13.29元計算，單次配息率約1.4%，年化配息率約17.2%。

受美伊緊張局勢升溫影響，台股今日開盤一度重挫逾700點，加權指數來到46,243.25點，台積電下跌50元至2,390元。

然而00961在市場一片慘綠中，盤中逆勢開高至13.35元，僅歷經11個交易日便順利完成填息，展現強勁抗跌實力。

值得注意的是，00961自掛牌以來已完成14次除息，即使配息金額越配越高，每次均順利填息，成為存股族資金避風港。

今年以來台股波動加劇，市場資金轉向防禦性標的。00961憑藉穩健配息與抗跌特性，下半年以來含息總報酬逾6%，在百億規模以上台股高息ETF中表現突出。

優異績效帶動規模近期正式突破百億元大關，根據集保所數據，截至8月28日受益人數達4萬7,240人，較年初大增逾2.6倍。

法人表示，00961自5月以來配息金額穩步走高，目前已連續三個月維持在0.19元歷史高點，穩定的現金流配置搭配100%填息紀錄，吸引存股族資金持續湧入。

在市場震盪、不確定性仍高的環境下，兼具高殖利率與防禦特性的高股息ETF，預期將持續獲得投資人青睞，成為資產配置的核心標的。

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