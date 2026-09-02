00961連3期維持高配0.19元！單月殖利率1.43% 9月15日最後買進

FT臺灣永續高息（00961）本期預估每單位配發0.19元，以9月1日收盤價 13.29 元估算，單月殖利率約 1.43%。 這期00961的配息金額維持上期水準，也已經是連續第三次配發0.19元。 而上期除息後，目前距離完成填息更是只差最後0.01元，真的就差臨門一腳了！期待明天就能看到它順利完成填息！ 另外，00961 近期規模也成功突破百億元囉！ 如果想參與 00961 本次配息，9/15 為最後買進日、9/16 除息，並預計在 10/14 發放股利。

2026-09-02 11:57