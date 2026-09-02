輝達砸千億投資聯發科！「發哥概念ETF」掀搶購潮 00935今年報酬翻倍最吸金

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布將向台灣IC設計大廠聯發科（2454）投資35億美元（約新台幣1,108.31億元），成為雙方深化合作的重要里程碑，受到全球科技與資本市場高度關注。

消息激勵聯發科股價走強，帶動台股半導體族群同步受到市場矚目，資金也進一步流向持有聯發科的「發哥概念ETF」，相關產品淨申購金額明顯增加，市場買氣升溫。

觀察昨日淨申購金額較高的「發哥概念ETF」，主要集中於半導體及新科技主題。野村臺灣新科技50（00935）聯發科權重達15.28%，單日淨申購金額達33.03億元，居相關ETF之冠，單日漲幅3.3%，今年以來報酬率達102.7%。

其次為富邦旗艦50（009802），聯發科權重達21.28%，單日淨申購金額22.89億元，為持有聯發科最多之ETF，單日漲幅4.0%，今年以來報酬82.1%。第三名為群益半導體收益（00927），單日淨申購金額9.91億元。

市場法人表示，輝達此次重金投資聯發科，顯示雙方在AI基礎建設、邊緣運算及車用電子等領域可望有更深結盟，為聯發科中長期營運展望增添想像空間。

然而，由於單一個股的波動風險較大，加上買進門檻較高，許多投資人紛紛轉向透過「發哥概念ETF」來參與這波半導體升級行情。

法人建議，投資人挑選相關ETF時，除可留意聯發科持股比重，也應同步檢視ETF整體選股策略及過往績效表現。

在AI需求持續成長的背景下，科技及半導體主題仍具長期發展潛力，投資人可依自身風險承受度，採分批布局方式掌握產業成長機會。

「發哥概念ETF」淨申購金額排行 ETF代號 ETF名稱 發哥比重 淨申購（億元） 單日漲跌幅 今年以來報酬率 00935 野村臺灣新科技50 15.28% 33.03 +3.3% +102.7% 009802 富邦旗艦50 21.28% 22.89 +4.0% +82.1% 00927 群益半導體收益 13.55% 9.91 +3.6% +92.0% 00406A 主動中信台灣收益 4.65% 7.78 +2.3% +4.45% 00892 富邦台灣半導體 10.75% 4.14 +4.3% +100.1% 00891 中信關鍵半導體 11.95% 2.13 +2.9% +97.7% 00934 中信成長高股息 12.58% 1.23 +2.8% +57.7% 00896 中信綠能及電動車 4.59% 0.57 +1.5% +61.1% 00401A 主動摩根台灣鑫收 6.42% 0.35 +2.5% +34.2% 00410A 主動永豐科技趨勢 3.37% 0.31 +2.5% +22.4% 00913 兆豐台灣晶圓製造 11.22% 0.24 +3.2% +111.0% 資料來源：CMoney，2026/09/01，報酬以淨值還原計算｜圖／聯合新聞網製表

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