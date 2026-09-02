輝達砸千億投資聯發科！「發哥概念ETF」掀搶購潮 00935今年報酬翻倍最吸金
AI晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布將向台灣IC設計大廠聯發科（2454）投資35億美元（約新台幣1,108.31億元），成為雙方深化合作的重要里程碑，受到全球科技與資本市場高度關注。
消息激勵聯發科股價走強，帶動台股半導體族群同步受到市場矚目，資金也進一步流向持有聯發科的「發哥概念ETF」，相關產品淨申購金額明顯增加，市場買氣升溫。
觀察昨日淨申購金額較高的「發哥概念ETF」，主要集中於半導體及新科技主題。野村臺灣新科技50（00935）聯發科權重達15.28%，單日淨申購金額達33.03億元，居相關ETF之冠，單日漲幅3.3%，今年以來報酬率達102.7%。
其次為富邦旗艦50（009802），聯發科權重達21.28%，單日淨申購金額22.89億元，為持有聯發科最多之ETF，單日漲幅4.0%，今年以來報酬82.1%。第三名為群益半導體收益（00927），單日淨申購金額9.91億元。
市場法人表示，輝達此次重金投資聯發科，顯示雙方在AI基礎建設、邊緣運算及車用電子等領域可望有更深結盟，為聯發科中長期營運展望增添想像空間。
然而，由於單一個股的波動風險較大，加上買進門檻較高，許多投資人紛紛轉向透過「發哥概念ETF」來參與這波半導體升級行情。
法人建議，投資人挑選相關ETF時，除可留意聯發科持股比重，也應同步檢視ETF整體選股策略及過往績效表現。
在AI需求持續成長的背景下，科技及半導體主題仍具長期發展潛力，投資人可依自身風險承受度，採分批布局方式掌握產業成長機會。
|ETF代號
|ETF名稱
|發哥比重
|淨申購（億元）
|單日漲跌幅
|今年以來報酬率
|00935
|野村臺灣新科技50
|15.28%
|33.03
|+3.3%
|+102.7%
|009802
|富邦旗艦50
|21.28%
|22.89
|+4.0%
|+82.1%
|00927
|群益半導體收益
|13.55%
|9.91
|+3.6%
|+92.0%
|00406A
|主動中信台灣收益
|4.65%
|7.78
|+2.3%
|+4.45%
|00892
|富邦台灣半導體
|10.75%
|4.14
|+4.3%
|+100.1%
|00891
|中信關鍵半導體
|11.95%
|2.13
|+2.9%
|+97.7%
|00934
|中信成長高股息
|12.58%
|1.23
|+2.8%
|+57.7%
|00896
|中信綠能及電動車
|4.59%
|0.57
|+1.5%
|+61.1%
|00401A
|主動摩根台灣鑫收
|6.42%
|0.35
|+2.5%
|+34.2%
|00410A
|主動永豐科技趨勢
|3.37%
|0.31
|+2.5%
|+22.4%
|00913
|兆豐台灣晶圓製造
|11.22%
|0.24
|+3.2%
|+111.0%
資料來源：CMoney，2026/09/01，報酬以淨值還原計算｜圖／聯合新聞網製表
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