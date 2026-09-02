快訊

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

特納斯接任蘋果執行長！首日預告「發表會將非常精彩」 X帳號首發吸4千萬點閱

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達砸千億投資聯發科！「發哥概念ETF」掀搶購潮 00935今年報酬翻倍最吸金

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達砸35億美元投資聯發科後，市場追捧持股相關的發哥概念ETF，00935以33.03億元淨申購與102.7%年報酬領先。聯合報系資料照
輝達砸35億美元投資聯發科後，市場追捧持股相關的發哥概念ETF，00935以33.03億元淨申購與102.7%年報酬領先。聯合報系資料照

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布將向台灣IC設計大廠聯發科（2454）投資35億美元（約新台幣1,108.31億元），成為雙方深化合作的重要里程碑，受到全球科技與資本市場高度關注。

消息激勵聯發科股價走強，帶動台股半導體族群同步受到市場矚目，資金也進一步流向持有聯發科的「發哥概念ETF」，相關產品淨申購金額明顯增加，市場買氣升溫。

觀察昨日淨申購金額較高的「發哥概念ETF」，主要集中於半導體及新科技主題。野村臺灣新科技50（00935）聯發科權重達15.28%，單日淨申購金額達33.03億元，居相關ETF之冠，單日漲幅3.3%，今年以來報酬率達102.7%。

其次為富邦旗艦50（009802），聯發科權重達21.28%，單日淨申購金額22.89億元，為持有聯發科最多之ETF，單日漲幅4.0%，今年以來報酬82.1%。第三名為群益半導體收益（00927），單日淨申購金額9.91億元。

市場法人表示，輝達此次重金投資聯發科，顯示雙方在AI基礎建設、邊緣運算及車用電子等領域可望有更深結盟，為聯發科中長期營運展望增添想像空間。

然而，由於單一個股的波動風險較大，加上買進門檻較高，許多投資人紛紛轉向透過「發哥概念ETF」來參與這波半導體升級行情。

法人建議，投資人挑選相關ETF時，除可留意聯發科持股比重，也應同步檢視ETF整體選股策略及過往績效表現。

在AI需求持續成長的背景下，科技及半導體主題仍具長期發展潛力，投資人可依自身風險承受度，採分批布局方式掌握產業成長機會。

「發哥概念ETF」淨申購金額排行

ETF代號ETF名稱發哥比重淨申購（億元）單日漲跌幅今年以來報酬率
00935野村臺灣新科技5015.28%33.03+3.3%+102.7%
009802富邦旗艦5021.28%22.89+4.0%+82.1%
00927群益半導體收益13.55%9.91+3.6%+92.0%
00406A主動中信台灣收益4.65%7.78+2.3%+4.45%
00892富邦台灣半導體10.75%4.14+4.3%+100.1%
00891中信關鍵半導體11.95%2.13+2.9%+97.7%
00934中信成長高股息12.58%1.23+2.8%+57.7%
00896中信綠能及電動車4.59%0.57+1.5%+61.1%
00401A主動摩根台灣鑫收6.42%0.35+2.5%+34.2%
00410A主動永豐科技趨勢3.37%0.31+2.5%+22.4%
00913兆豐台灣晶圓製造11.22%0.24+3.2%+111.0%

資料來源：CMoney，2026/09/01，報酬以淨值還原計算｜圖／聯合新聞網製表

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

聯發科 輝達 ETF 年報酬 半導體 00935野村臺灣新科技50

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

玉山未來算力 ETF 009827掛牌 前十大持股納 SpaceX、輝達與台積電

11兆台幣錢進複委託 美股用戶第2季更抱緊半導體金鏟子

一萬元當 SpaceX、輝達、台積電股東 國內首檔聚焦算力ETF 009827掛牌

早盤亮燈漲停 中國信託證券主辦嘉基現金增資 9月2日開始申購

相關新聞

8月ETF股東排行洗牌！00878逆襲0056重登亞軍 00981A、00403A、009816緊追

台股ETF市場又出現新變化，每月公布一次的ETF受益人數排行榜，往往可以看出「現在股民正在買什麼」。 而最新數據顯示，8月ETF市場雖然沒有出現大幅度洗牌，但其中高股息ETF與主動式ETF之間的競爭更迭，倒是藏了一些端倪。

00918預計配1.75元！近四季配息率衝破11.9％ 阿格力曝持有5年成本歸零？

00918預計9月配1.75元，近四季配息4.2元、配息率11.9%；累計配息10.235元，若年配4.2元，最早2028年成本可能歸零。

郭哲榮1億買0050賺1600萬！9月不賣 喊台股年底5萬點

分析師郭哲榮7月底斥資1億元布局0050，帳面獲利逾1600萬元，喊9月不賣，預期台股年底挑戰5萬點，長線看10萬點，均為個人預測。

輝達砸千億投資聯發科！「發哥概念ETF」掀搶購潮 00935今年報酬翻倍最吸金

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布將向台灣IC設計大廠聯發科（2454）投資35億美元（約新台幣1,108.31億元），成為雙方深化合作的重要里程碑，受到全球科技與資本市場高度關注。 消息激勵聯發科股價走強，帶動台股半導體族群同步受到市場矚目，資金也進一步流向持有聯發科的「發哥概念ETF」，相關產品淨申購金額明顯增加，市場買氣升溫。

009828中信台日韓PCB掛牌！囊括上游材料到高階載板 吃透AI升級紅利

中信台日韓PCB ETF（009828）9月2日掛牌，布局台、日、韓PCB與載板產業鏈，涵蓋上游材料至高階製造，瞄準AI伺服器升級商機。

9月除息潮爆發！00918、00961領軍 ETF配息率最高衝19.84％

9月ETF除息潮登場，00918年化配息率19.84%居冠；00961年化配息率17.16%領先，月配、季配與主動式ETF競逐收益型投資人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。