8月ETF股東排行洗牌！00878逆襲0056重登亞軍 00981A、00403A、009816緊追
台股ETF市場又出現新變化，每月公布一次的ETF受益人數排行榜，往往可以看出「現在股民正在買什麼」。
而最新數據顯示，8月ETF市場雖然沒有出現大幅度洗牌，但其中高股息ETF與主動式ETF之間的競爭更迭，倒是藏了一些端倪。
|排名
|名稱（代號）
|本月人氣（人）
|前月人氣（人）
|月增減（人）
|月增減（%）
|1
|元大台灣50（0050）
|3,543,831
|3,563,245
|-19,414
|-0.54
|2
|國泰永續高股息（00878）
|1,671,613
|1,622,586
|+49,027
|+3.02
|3
|元大高股息（0056）
|1,656,038
|1,664,447
|-8,409
|-0.51
|4
|群益台灣精選高息（00919）
|1,375,294
|1,381,137
|-5,843
|-0.42
|5
|主動統一台股增長（00981A）
|983,096
|1,008,033
|-24,937
|-2.47
|6
|主動統一升級50（00403A）
|969,962
|1,044,332
|-74,370
|-7.12
|7
|凱基台灣TOP50（009816）
|916,280
|927,790
|-11,510
|-1.24
|8
|富邦台50（006208）
|713,762
|712,992
|+770
|+0.11
|9
|富邦科技（0052）
|460,976
|475,218
|-14,242
|-3.00
|10
|復華台灣科技優息（00929）
|443,748
|430,860
|+12,888
|+2.99
註：
1.本期受益人數資料截至2026.08.28
2.數值以四捨五入取至小數點第2位
資料來源：集保所、各投信｜整理：謝宜孝
在各投信無不積極瘋狂推出新產品搶市的ETF戰國時代，ETF排行榜在今年5月時歷經大風吹後的今天，似乎已來到一個新平衡階段。
本月僅有4檔名次易位，分別是2檔老牌高股息的國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），以及榜中為二的主動式ETF主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）。
其中最受矚目的，就是00878與0056的人氣二哥之爭。
00878配息1.01元、人氣大增近5萬人
0056上個月才罕見超車00878，重新拿下高股息ETF人氣第一、全市場人氣第二的位置，沒想到才過了一個月，00878又把寶座搶了回來，時間點相當耐人尋味。
這次00878之所以能反攻，關鍵就在「配息光環」。
00878近期宣布配息1.01元後，人氣明顯增加，顯示高股息ETF的配息表現，仍然是吸引投資人關注的重要因素，這也與7月0056人氣突然大增的情況如出一轍。
換句話說，當市場公布配息數字時，很可能就是高股息ETF「人氣重洗牌」的時刻。
0056只當了一個月「人氣二哥」
如果回頭看7月排行榜，會發現0056曾經罕見超越00878，重新拿下「高股息ETF」的人氣第一。
當時0056的人氣大幅增加，也是市場普遍關注其優渥的配息表現，沒想到短短一個月後，00878又重新反攻。
對於這兩檔百萬級投資人的ETF來說，兩者受益人數差距不到2萬人、差距其實非常小。
也就是說00878這次雖然搶回第二名，但0056隨時都有可能再度反攻。高股息ETF的「人氣二哥」之爭，恐怕還沒有真正結束。
00981A、00403A、009816…誰能站穩百萬人氣大關？
雖然國內ETF產品愈來愈多，各家投信也持續推出新產品搶攻市場。
但如果把所有上市櫃ETF攤開來看，真正擁有百萬級受益人數的ETF，目前仍然只有0050、00878、0056、00919這4檔。
但值得留意的是，目前榜上有3檔ETF新秀：00981A、00403A以及009816，受益人數都在90萬人以上，距離百萬人氣大關僅有一步之遙。
至於00981A和00043A這類主動式ETF上市時間相對較短，卻能快速擄獲大量股民歡心，不難看出台灣投資人對ETF的選擇正在出現新的變化。
而這2檔主動式在7月時人氣雖然首度突破百萬，但短短一個月內又小幅衰退至90多萬，未來能否如同人氣四天王的0050、0056、00878、00919一樣立於百萬人氣不衰的地位，值得留意。
ETF市場的主流格局暫時沒有大幅改變，投資人的注意力正在不同類型ETF之間移動。高股息ETF拚配息、主動式ETF拚成長，市值型ETF則繼續坐穩人氣龍頭。
ETF市場的新戰國時代，正在進入新平衡。
人氣高 不代表績效一定好
另要注意的是，受益人數可以用來觀察一檔ETF的「人氣」，不代表績效優劣。
受益人數越多，代表持有這檔ETF的投資人越多，通常也有助於形成較大的資產規模；但人氣高不等於報酬率一定比較高。
因此，看到熱門ETF時，仍然不能只看「大家都在買什麼」，還是要進一步檢視ETF的追蹤指數、選股邏輯、費用率、配息政策以及自身投資目標。
當0056、00878爭人氣二哥、主動式ETF又持續逼近百萬人之際，下一個改變ETF市場版圖的會是誰？
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