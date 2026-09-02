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8月ETF股東排行洗牌！00878逆襲0056重登亞軍 00981A、00403A、009816緊追

聯合新聞網／ 謝宜孝
8月台股ETF受益人數排行變動不大，但00878因配息1.01元反超0056，主動式ETF也持續逼近百萬人氣門檻，顯示市場焦點正在高股息、市值型與主動式之間移動。（中央社）
8月台股ETF受益人數排行變動不大，但00878因配息1.01元反超0056，主動式ETF也持續逼近百萬人氣門檻，顯示市場焦點正在高股息、市值型與主動式之間移動。（中央社）

台股ETF市場又出現新變化，每月公布一次的ETF受益人數排行榜，往往可以看出「現在股民正在買什麼」。

而最新數據顯示，8月ETF市場雖然沒有出現大幅度洗牌，但其中高股息ETF與主動式ETF之間的競爭更迭，倒是藏了一些端倪。

表1：2026年8月——台股ETF人氣排行

排名名稱（代號）本月人氣（人）前月人氣（人）月增減（人）月增減（%）
1元大台灣50（0050）3,543,8313,563,245-19,414-0.54
2國泰永續高股息（00878）1,671,6131,622,586+49,027+3.02
3元大高股息（0056）1,656,0381,664,447-8,409-0.51
4群益台灣精選高息（00919）1,375,2941,381,137-5,843-0.42
5主動統一台股增長（00981A）983,0961,008,033-24,937-2.47
6主動統一升級50（00403A）969,9621,044,332-74,370-7.12
7凱基台灣TOP50（009816）916,280927,790-11,510-1.24
8富邦台50（006208）713,762712,992+770+0.11
9富邦科技（0052）460,976475,218-14,242-3.00
10復華台灣科技優息（00929）443,748430,860+12,888+2.99

註：

1.本期受益人數資料截至2026.08.28

2.數值以四捨五入取至小數點第2位

資料來源：集保所、各投信｜整理：謝宜孝

在各投信無不積極瘋狂推出新產品搶市的ETF戰國時代，ETF排行榜在今年5月時歷經大風吹後的今天，似乎已來到一個新平衡階段。

本月僅有4檔名次易位，分別是2檔老牌高股息的國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056），以及榜中為二的主動式ETF主動統一台股增長（00981A）、主動統一升級50（00403A）。

其中最受矚目的，就是00878與0056的人氣二哥之爭。

00878配息1.01元、人氣大增近5萬人

0056上個月才罕見超車00878，重新拿下高股息ETF人氣第一、全市場人氣第二的位置，沒想到才過了一個月，00878又把寶座搶了回來，時間點相當耐人尋味。

這次00878之所以能反攻，關鍵就在「配息光環」。

00878近期宣布配息1.01元後，人氣明顯增加，顯示高股息ETF的配息表現，仍然是吸引投資人關注的重要因素，這也與7月0056人氣突然大增的情況如出一轍。

換句話說，當市場公布配息數字時，很可能就是高股息ETF「人氣重洗牌」的時刻。

0056只當了一個月「人氣二哥」

如果回頭看7月排行榜，會發現0056曾經罕見超越00878，重新拿下「高股息ETF」的人氣第一。

當時0056的人氣大幅增加，也是市場普遍關注其優渥的配息表現，沒想到短短一個月後，00878又重新反攻。

對於這兩檔百萬級投資人的ETF來說，兩者受益人數差距不到2萬人、差距其實非常小。

也就是說00878這次雖然搶回第二名，但0056隨時都有可能再度反攻。高股息ETF的「人氣二哥」之爭，恐怕還沒有真正結束。

00981A、00403A、009816…誰能站穩百萬人氣大關？

雖然國內ETF產品愈來愈多，各家投信也持續推出新產品搶攻市場。

但如果把所有上市櫃ETF攤開來看，真正擁有百萬級受益人數的ETF，目前仍然只有0050、00878、0056、00919這4檔。

但值得留意的是，目前榜上有3檔ETF新秀：00981A、00403A以及009816，受益人數都在90萬人以上，距離百萬人氣大關僅有一步之遙。

至於00981A和00043A這類主動式ETF上市時間相對較短，卻能快速擄獲大量股民歡心，不難看出台灣投資人對ETF的選擇正在出現新的變化。

而這2檔主動式在7月時人氣雖然首度突破百萬，但短短一個月內又小幅衰退至90多萬，未來能否如同人氣四天王的0050、0056、00878、00919一樣立於百萬人氣不衰的地位，值得留意。

ETF市場的主流格局暫時沒有大幅改變，投資人的注意力正在不同類型ETF之間移動。高股息ETF拚配息、主動式ETF拚成長，市值型ETF則繼續坐穩人氣龍頭。

ETF市場的新戰國時代，正在進入新平衡。

人氣高 不代表績效一定好

另要注意的是，受益人數可以用來觀察一檔ETF的「人氣」，不代表績效優劣。

受益人數越多，代表持有這檔ETF的投資人越多，通常也有助於形成較大的資產規模；但人氣高不等於報酬率一定比較高。

因此，看到熱門ETF時，仍然不能只看「大家都在買什麼」，還是要進一步檢視ETF的追蹤指數、選股邏輯、費用率、配息政策以及自身投資目標。

當0056、00878爭人氣二哥、主動式ETF又持續逼近百萬人之際，下一個改變ETF市場版圖的會是誰？

◎本文為獨家授權，請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 009816凱基台灣TOP50 00981A主動統一台股增長 00403A主動統一升級50

謝宜孝

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