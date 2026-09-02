00927、00686R等9檔台股 ETF 受益人上周逆勢創高 科技、反1人氣旺

根據集保戶股權分散8月28日最新統計資料顯示，94檔台股ETF受益人數上周減少4.3萬人，總人數來到1,847萬133人，統計今年來還是增加629萬6,643人。雖然總人數未創新高，不過還是有包括00927、00686R、00881在內的9檔台股ETF受益人數領先逆勢創高。這9檔中以科技、反1為主，科技型包括00927、00881、00891，台股反1則是00686R與00664R都上榜。

市場法人表示，全球央行年會後，市場升息預期升溫，保守觀望氣氛濃厚，在市場高檔震盪時期，投資人可利用反向型ETF進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。不過，長期而言，台灣半導體科技產業還是極具競爭優勢，投資人也可以選擇半導體收益ETF座長線布局。

群益臺灣加權反1ETF（00686R）經理人洪祥益表示，目前台股呈現高檔震盪格局，產業輪動快速，不過中長期而言，從景氣、股利殖利率和評價面來看，台股都還具資金吸引力，營收表現佳、具題材性及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻，因此對於想透過槓反ETF來掌握台股趨勢的投資人而言，短線震盪期看法保守的投資人可搭配反向ETF彈性操作，進行短線避險，透過台股槓反ETF的靈活配置，掌握台股多空投資契機。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，隨著AI商機不斷擴大，AI需求也轉變成長期、結構性需求，預期台股企業從上游晶片半導體廠商到下流零組件及組裝營運都將迎來高成長。AI題材與供應鏈需求具利多效益，台股成長有撐。整體來看，股市短期不確定性仍高，不過長期來看，在AI成長趨勢不變下，科技題材類股仍將持續獲得資金青睞。面對類股輪動加劇的市況，投資人不妨善用結合科技、半導體題材，且有亮眼息收水準的台股ETF，除擁有成長題材還有息收護體，可為投資組合增加防禦力，是較佳的長線存股策略。

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