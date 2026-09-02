台新 ETF 00962配息0.25元、年化配息率逾19% 雙創新高

台新臺灣AI優息動能ETF（00962）受惠台灣AI產業鏈營收爆發，每單位配息金額再上調至0.25元，以9月1日收盤價15.6元換算，年化配息率達19.23%，雙雙創下該檔ETF成立以來的歷史新高紀錄。觀察台新投信官網公告，自除息旺季以來，00962多次調高配息金額，從原先0.05元、0.08元、0.16元，一路上調到這次的0.25元，配息狀況受到市場矚目。台新臺灣AI優息動能ETF將於9月15日除息，9月14日為最後買進日，有參與此次除息的投資人，將在10月7日領息。

台新投信表示，7月景氣對策信號連續第8個月處於紅燈，顯示台灣的AI伺服器、半導體與資通訊產品市場需求極為強烈，供應鏈的資本支出亦持續維持在高檔。隨著全球生成式 AI 應用持續深化，以及四大美系雲端服務商（CSP）持續擴大資料中心建設，再搭配即將進入的消費性電子新品旺季，預期台廠 AI 供應鏈將持續擴產、訂單能見度極高，包括半導體、AI 伺服器、雲端運算等上下游產業皆將全面受惠。

台新臺灣AI優息動能ETF為全台首檔聚焦「AI 題材+優息」雙主軸的 ETF，指數概念高度聚焦於 AI 與台股核心科技，將台灣最具競爭力的 AI 伺服器製造大廠納入麾下，同時篩選出高殖利率且具備基本面成長動能的優質標的，協助投資人在精準掌握 AI 長線成長趨勢的同時，也能完美滿足每月的現金流規劃需求。

觀察00962的前十大成分股，包含華碩（2357）、英業達（2356）、緯創（3231）、技嘉（2376）、廣達（2382）、聯詠（3034）、研華（2395）、緯穎（6669）、鴻海（2317）及微星（2377）等指標台廠，產業範疇完整覆蓋 IC 設計、晶圓代工、重電基礎設施及封測等上下游關鍵供應鏈。這不僅能讓投資人完整吃到 ASIC（特殊應用晶片）與 GPU 伺服器的爆發紅利，ODM 大廠更直接受惠於全球科技巨頭的資本支出狂潮。

隨市場估值基準逐步轉移，2027 年將是台灣 AI 供應鏈從「題材夢想期」正式步入「長線獲利大兌現」的關鍵時點。台新投信建議，若投資人想要參與AI產業投資，同時兼顧息收規劃，不妨逢低布局如00962這類一指網羅純 AI 核心領頭羊的優息 ETF，在長線科技大周期中搶占雙贏先機

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。