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00918預計配1.75元！近四季配息率衝破11.9％ 阿格力曝持有5年成本歸零？

聯合新聞網／ 阿格力
00918預計9月配息1.75元使近四季配息率達11.9%，阿格力分析其憑藉7月神換股避開股災，帳上資本損益平準金仍足以支撐後續配息。記者林俊良／攝影
00918預計9月配息1.75元使近四季配息率達11.9%，阿格力分析其憑藉7月神換股避開股災，帳上資本損益平準金仍足以支撐後續配息。記者林俊良／攝影

＊原文發文時間為9月1日

最近投信陸續公布9月ETF配息金額，00918大華優利高填息30這次也沒讓投資人失望，9月預計要配出1.75元，累計近四季配息來到4.2元，若以今天收盤價35.29元來計算的話，近四季配息率竟然高達11.9%！是名副其實的「高」股息ETF。

而阿格力也看了一下00918自2023掛牌以來連同本次在內的配息紀錄，這幾年下來累計配息已經高達10.235元，如果你是當初15元發行價就買進00918的投資人，現在帳上成本只剩下4.765元！

如果00918持續以這個速度（每年配4.2元）配下去，最早的投資人有可能在2028年（大約持有五~六年的時間）就實現0成本，真的是非常會配。

當然，目前台股整體殖利率已經不到3%，00918之所以能保持這麼強勁的配息能力靠的就是資本利得。00918目前的選股邏輯是同時考慮股利率以及填息能力，其實這很有邏輯，因為配息之後能夠受資金青睞而填息的公司，通常營運都能保持一定的成長性，是高股息ETF中比較容易選到兼具高股息與成長性的公司。

然後00918本身運氣也爆棚，像最近7/2換股，就做對了兩件事...

首先出清漲多的電子族群：例如國巨（2327）、聯電（2303）就分別賣在1,055元以及165元的相對高點，恰好躲過台股7月這波股災。尤其其中國巨是去年底（2025/12/31）才被納入00918，直接從231一路抱到上來，雖然沒有賣在最高點，但這段獲利也是足足達到356.71%。

再來是換進金融保險族群：00918在7月換進了彰銀（2801）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、永豐金（2890）等金融族群，金融保險產業比重大幅拉高到32.29%，這段期間金融恰好就是撐盤要角，讓股災期間00918幾乎沒有跌。

這次00918除息日是剛好是9/18相當好記，至於未來00918是否還能維持這麼高的配息率？阿格力直接翻了00918最新淨值組成，目前00918帳上的收益平準金（收進來的成分股股息）為1.84元、資本損益平準金（靠換股賺來的資本利得）則還有17.81元之多，按照本次配息1.75元來算，光靠資本損益平準金就還能再配10季，配息底氣還相當雄厚，大家可以再持續觀察。

◎本文獲 阿格力 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

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