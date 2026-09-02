郭哲榮1億買0050賺1600萬！9月不賣 喊台股年底5萬點

台股9月首個交易日強勢上攻，加權指數終場大漲820.25點、收46,948.72點。分析師郭哲榮先前於7月底砸下1億元布局元大台灣50（0050），隨0050股價走高，他在直播中表示，目前帳面獲利已超過1,600萬元，面對9月是否獲利了結的問題，更直接喊出「絕對不賣」。

郭哲榮表示，自己是在7月29、30日進場0050，目前仍看好後續台股行情。他引用過去10年統計指出，9月上漲機率僅30%，但第四季上漲機率達90%、平均漲幅5.87%，因此預期台股年底前有機會挑戰5萬點；長線甚至看出台股10萬點，並將個人0050主要賣點設定在大盤5萬至6萬點之間。上述點位與機率均為郭哲榮依歷史資料提出的個人預測，並不代表未來走勢。

對於不熟悉個股操作的投資人，郭哲榮則再次表態看好0050長期投資，認為若不擅長選股，可考慮長期持有0050。不過，他所引用的過去10年第四季上漲機率與平均漲幅，僅反映歷史統計，未必代表今年第四季會複製相同表現。

消息在PTT引起熱烈討論，不少鄉民這次反而替郭哲榮說話，有人認為他7月底的0050進場時點確實抓得漂亮，留言「人家買到最低點，給點掌聲啦」、「轉折點買很好，這沒啥好酸的吧」，也有人直呼「很強了吧」。不過，也有網友吐槽「買0050也不用折折教」、「買0050還需要投顧喔」，對於年底5萬點甚至長線10萬點的預測仍抱持疑問。

另一派網友則把焦點放在郭哲榮過去的投資紀錄，有人拿美債與個股操作開玩笑，也有人認為他在ETF與大盤的進出時點相對有看頭。至於「9月絕對不賣」是否能讓目前超過1,600萬元的帳面獲利繼續擴大，PTT也有人提到，他先前就曾表示大盤不到5萬點不賣，如今隨指數逼近4.7萬點，這項目標再度成為討論焦點。

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