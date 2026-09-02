009828中信台日韓PCB掛牌！囊括上游材料到高階載板 吃透AI升級紅利

AI基礎建設投資熱潮持續向上游關鍵零組件擴散，PCB產業迎來新成長週期。中信台日韓PCB ETF（009828）於9月2日掛牌上市，鎖定台灣、日本及韓國PCB與載板產業鏈，從銅箔、CCL、玻纖布等上游關鍵材料，一路布局至高階PCB與載板製造，協助投資人一次掌握AI伺服器規格升級所帶來的產業成長機會。

009828經理人葉松炫表示，這一波PCB景氣回升，背後最大的結構性動能仍來自AI。TrendForce已將2026年AI伺服器出貨年增率由原估28%上修至近31%；強勁需求也開始反映在原物料價格上，自2025年10月至2026年8月，玻纖布、高階CCL、銅箔與ABF絕緣膜累計漲幅分別約達50%、45%、30%及30%，顯示高階AI PCB供應鏈的供需結構正在轉緊。1

更重要的是，AI帶來的需求並非單純的短期庫存回補，而是由全球雲端服務業者資本支出所驅動的跨年度投資循環。葉松炫指出，北美與中國九大雲端服務業者（CSP）2資本支出規模，預估將由2025年的4,670億美元，快速增加至2026年的8,870億美元，並於2027年逼近1.3兆美元；隨資本支出逐步轉化為AI伺服器、機櫃及板卡需求，AI PCB出貨年增率則預估由2025年的30%、2026年的49%，進一步加速至2027年的92%。3

葉松炫表示，AI產業正在進入「硬體價值量快速提升」的階段，未來PCB成長動能不只來自出貨量增加，更來自規格升級。隨AI伺服器由傳統板卡進一步升級至NVL72、NVL144等整櫃架構，機櫃內高速互連需求大增，PCB的層數、尺寸及材料等級都必須同步提升。根據估算，單櫃PCB價值可由前一代約3.51萬美元提高至Vera Rubin世代的11.67萬美元，增幅達233%；AI PCB市場規模則預估由2026年的137億美元，大幅增加至2028年的840億美元。1

值得注意的是，PCB產業的供需改善已逐步反映在企業獲利。欣興、南電2026年第二季毛利率分別達24.8%及24.7%，主要受惠價格調漲及高階產品比重提升；同期間台灣PCB季度產值亦由2025年第二季的2,182億元提升至2026年第二季的2,561億元，顯示AI相關訂單集中效應逐步浮現。

不只台灣，日本高階PCB供應鏈同樣出現「量平價升」現象。2026年6月日本包裝載板出貨金額年增98%，出貨面積僅增加20%，但平均價格年增達65%；日本電子回路基板2026年前四月生產金額亦年增約30.9%，明顯高於數量增幅，反映高階產能稀缺之下，定價權正在逐步轉向供給端。

中國信託投信指出，相較只押注單一PCB個股，AI硬體升級帶來的受惠範圍其實橫跨整條產業鏈，包括玻纖布、銅箔、CCL、ABF材料、IC載板及高階PCB製造，因此，若要完整掌握這一波AI基建商機，從供應鏈角度進行布局更有機會捕捉不同階段的成長動能。009828的特色正是一次納入台灣、日本與韓國PCB及載板供應鏈核心廠商。

中國信託投信表示，台日韓相關企業合計掌握全球逾89%的載板市場，具備全球高階產能優勢； 009828投資範圍從銅箔、CCL、玻纖布等上游材料，一路延伸至載板與高階PCB製造，可望同時參與「缺料、漲價、規格升級」三大產業趨勢。

中國信託投信表示，AI基建仍處於長期資本支出擴張階段，隨AI伺服器平台持續升級，高速傳輸需求增加，PCB層數、尺寸與材料規格同步提高，PCB及載板已成為AI硬體價值提升最明確的受惠環節之一。009828透過跨足台日韓三大供應鏈聚落，以及從上游材料到高階製造的完整布局，可望成為投資人掌握AI基礎建設與PCB長線成長趨勢的新工具。

中信台日韓PCB ETF（009828）小檔案

追蹤指數 NYSE TIP 台日韓PCB指數 經理人 葉松炫 風險等級 RR5* 追蹤指數前十大持股 欣興、揖斐電、台光電、日東電工、 JX金屬 、金像電、臻鼎-KY、台燿、三井金屬、南亞 經理費/保管費（每年） 0.75%/0.1%

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