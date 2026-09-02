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9月除息潮爆發！00918、00961領軍 ETF配息率最高衝19.84％

聯合新聞網／ 綜合報導
9月ETF除息潮登場，月配、季配及主動式ETF齊發，其中00918年化配息率19.84%居冠，00961則以17.16%拿下月配ETF最高。圖／聯合報系資料照片
9月ETF除息潮登場，月配、季配及主動式ETF齊發，其中00918年化配息率19.84%居冠，00961則以17.16%拿下月配ETF最高。圖／聯合報系資料照片

全球金融市場近期受聯準會政策不確定性牽動，震盪加劇，投資人對穩定現金流需求持續升溫。9月ETF除息潮正式登場，統計顯示，國內高股息ETF配息競賽進入白熱化，多檔產品配息水準屢創新高，年化配息率普遍站穩雙位數，最高更突破19%，顯示ETF業者積極搶攻收益型投資人市場。

觀察9月除息ETF市場趨勢，配息頻率呈現多元化發展，月配息、季配息及主動式ETF三大陣營齊發，投資人可依資金需求彈性配置。月配息型產品中，FT臺灣永續高息（00961）本次維持高檔，每單位配發0.19元，年化配息率達17.16%居冠，復華台灣科技優息（00929）與兆豐電子高息等權（00943）分別以15.48%及13.99%緊追在後，中信成長高股息（00934）及台新永續高息中小（00936）亦繳出逾8%的配息率。

季配息部分，大華優利高填息30（00918）單次配息1.75元，年化配息率高達19.84%；兆豐龍頭等權重（00921）配息1元，年化配息率16.16%；玉山市值動能50（009803）配息0.87元，年化配息率15.64%。群益台灣精選高息（00919）及元大台灣高息低波（00713）配息率也都在8%以上。

主動式ETF近期異軍突起，主動中信台灣收益（00406A）年化配息率達16.63%，主動聯博動能50（00404A）為14.60%，主動摩根台灣鑫收（00401A）、主動野村臺灣高息（00999A）及主動國泰動能高息（00400A）配息率也都接近或超過10%，顯示主動管理結合高息策略逐漸獲得市場青睞。

投信法人指出，當前總經環境受聯準會貨幣政策牽動，FOMC會議前市場觀望氣氛濃厚，資金動能趨於保守；不過，AI產業需求依然強勁，特別是先進封裝與矽光子技術等領域供不應求，成為科技股重要支撐。在總經不確定性與產業基本面相互拉鋸下，後市關鍵將取決於半導體展後供應鏈股價表現。此時透過高配息ETF建構現金流防護網，有助投資人在震盪市況中穩健布局。

9月除息ETF一覽表

頻率代號名稱收盤價除息金額(元)年化配息率
月配00961FT臺灣永續高息13.290.1917.16%
00929復華台灣科技優息29.460.3815.48%
00943兆豐電子高息等權21.450.2513.99%
00934中信成長高股息30.820.3312.85%
00936台新永續高息中小21.610.168.88%
00952凱基台灣AI5018.520.127.78%
00944野村趨勢動能高息21.250.1096.16%
00940元大台灣價值高息12.930.0555.10%
00900富邦特選高股息3019.540.0754.61%
00730富邦臺灣優質高息29.260.114.51%
季配00918大華優利高填息3035.291.7519.84%
00921兆豐龍頭等權重24.76116.16%
009803玉山市值動能5022.250.8715.64%
00919群益台灣精選高息32.311.113.62%
00713元大台灣高息低波62.351.258.02%
00915凱基優選高股息3032.380.67.41%
00728第一金工業3070.50.774.37%
009802富邦旗艦5020.490.1893.69%
主動00406A主動中信台灣收益9.960.13816.63%
00404A主動聯博動能509.860.3614.60%
00401A主動摩根台灣鑫收14.190.12510.57%
00999A主動野村臺灣高息11.620.299.98%
00400A主動國泰動能高息15.370.129.37%
00981A主動統一台股增長30.370.638.30%
00994A主動第一金台股優17.320.2575.94%

資料來源：Cmoney（2026.09.01）

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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