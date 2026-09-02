9月除息潮爆發！00918、00961領軍 ETF配息率最高衝19.84％

全球金融市場近期受聯準會政策不確定性牽動，震盪加劇，投資人對穩定現金流需求持續升溫。9月ETF除息潮正式登場，統計顯示，國內高股息ETF配息競賽進入白熱化，多檔產品配息水準屢創新高，年化配息率普遍站穩雙位數，最高更突破19%，顯示ETF業者積極搶攻收益型投資人市場。

觀察9月除息ETF市場趨勢，配息頻率呈現多元化發展，月配息、季配息及主動式ETF三大陣營齊發，投資人可依資金需求彈性配置。月配息型產品中，FT臺灣永續高息（00961）本次維持高檔，每單位配發0.19元，年化配息率達17.16%居冠，復華台灣科技優息（00929）與兆豐電子高息等權（00943）分別以15.48%及13.99%緊追在後，中信成長高股息（00934）及台新永續高息中小（00936）亦繳出逾8%的配息率。

季配息部分，大華優利高填息30（00918）單次配息1.75元，年化配息率高達19.84%；兆豐龍頭等權重（00921）配息1元，年化配息率16.16%；玉山市值動能50（009803）配息0.87元，年化配息率15.64%。群益台灣精選高息（00919）及元大台灣高息低波（00713）配息率也都在8%以上。

主動式ETF近期異軍突起，主動中信台灣收益（00406A）年化配息率達16.63%，主動聯博動能50（00404A）為14.60%，主動摩根台灣鑫收（00401A）、主動野村臺灣高息（00999A）及主動國泰動能高息（00400A）配息率也都接近或超過10%，顯示主動管理結合高息策略逐漸獲得市場青睞。

投信法人指出，當前總經環境受聯準會貨幣政策牽動，FOMC會議前市場觀望氣氛濃厚，資金動能趨於保守；不過，AI產業需求依然強勁，特別是先進封裝與矽光子技術等領域供不應求，成為科技股重要支撐。在總經不確定性與產業基本面相互拉鋸下，後市關鍵將取決於半導體展後供應鏈股價表現。此時透過高配息ETF建構現金流防護網，有助投資人在震盪市況中穩健布局。

9月除息ETF一覽表

頻率 代號 名稱 收盤價 除息金額(元) 年化配息率 月配 00961 FT臺灣永續高息 13.29 0.19 17.16% 00929 復華台灣科技優息 29.46 0.38 15.48% 00943 兆豐電子高息等權 21.45 0.25 13.99% 00934 中信成長高股息 30.82 0.33 12.85% 00936 台新永續高息中小 21.61 0.16 8.88% 00952 凱基台灣AI50 18.52 0.12 7.78% 00944 野村趨勢動能高息 21.25 0.109 6.16% 00940 元大台灣價值高息 12.93 0.055 5.10% 00900 富邦特選高股息30 19.54 0.075 4.61% 00730 富邦臺灣優質高息 29.26 0.11 4.51% 季配 00918 大華優利高填息30 35.29 1.75 19.84% 00921 兆豐龍頭等權重 24.76 1 16.16% 009803 玉山市值動能50 22.25 0.87 15.64% 00919 群益台灣精選高息 32.31 1.1 13.62% 00713 元大台灣高息低波 62.35 1.25 8.02% 00915 凱基優選高股息30 32.38 0.6 7.41% 00728 第一金工業30 70.5 0.77 4.37% 009802 富邦旗艦50 20.49 0.189 3.69% 主動 00406A 主動中信台灣收益 9.96 0.138 16.63% 00404A 主動聯博動能50 9.86 0.36 14.60% 00401A 主動摩根台灣鑫收 14.19 0.125 10.57% 00999A 主動野村臺灣高息 11.62 0.29 9.98% 00400A 主動國泰動能高息 15.37 0.12 9.37% 00981A 主動統一台股增長 30.37 0.63 8.30% 00994A 主動第一金台股優 17.32 0.257 5.94%

資料來源：Cmoney（2026.09.01）

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