9月除息潮爆發！00918、00961領軍 ETF配息率最高衝19.84％
全球金融市場近期受聯準會政策不確定性牽動，震盪加劇，投資人對穩定現金流需求持續升溫。9月ETF除息潮正式登場，統計顯示，國內高股息ETF配息競賽進入白熱化，多檔產品配息水準屢創新高，年化配息率普遍站穩雙位數，最高更突破19%，顯示ETF業者積極搶攻收益型投資人市場。
觀察9月除息ETF市場趨勢，配息頻率呈現多元化發展，月配息、季配息及主動式ETF三大陣營齊發，投資人可依資金需求彈性配置。月配息型產品中，FT臺灣永續高息（00961）本次維持高檔，每單位配發0.19元，年化配息率達17.16%居冠，復華台灣科技優息（00929）與兆豐電子高息等權（00943）分別以15.48%及13.99%緊追在後，中信成長高股息（00934）及台新永續高息中小（00936）亦繳出逾8%的配息率。
季配息部分，大華優利高填息30（00918）單次配息1.75元，年化配息率高達19.84%；兆豐龍頭等權重（00921）配息1元，年化配息率16.16%；玉山市值動能50（009803）配息0.87元，年化配息率15.64%。群益台灣精選高息（00919）及元大台灣高息低波（00713）配息率也都在8%以上。
主動式ETF近期異軍突起，主動中信台灣收益（00406A）年化配息率達16.63%，主動聯博動能50（00404A）為14.60%，主動摩根台灣鑫收（00401A）、主動野村臺灣高息（00999A）及主動國泰動能高息（00400A）配息率也都接近或超過10%，顯示主動管理結合高息策略逐漸獲得市場青睞。
投信法人指出，當前總經環境受聯準會貨幣政策牽動，FOMC會議前市場觀望氣氛濃厚，資金動能趨於保守；不過，AI產業需求依然強勁，特別是先進封裝與矽光子技術等領域供不應求，成為科技股重要支撐。在總經不確定性與產業基本面相互拉鋸下，後市關鍵將取決於半導體展後供應鏈股價表現。此時透過高配息ETF建構現金流防護網，有助投資人在震盪市況中穩健布局。
9月除息ETF一覽表
|頻率
|代號
|名稱
|收盤價
|除息金額(元)
|年化配息率
|月配
|00961
|FT臺灣永續高息
|13.29
|0.19
|17.16%
|00929
|復華台灣科技優息
|29.46
|0.38
|15.48%
|00943
|兆豐電子高息等權
|21.45
|0.25
|13.99%
|00934
|中信成長高股息
|30.82
|0.33
|12.85%
|00936
|台新永續高息中小
|21.61
|0.16
|8.88%
|00952
|凱基台灣AI50
|18.52
|0.12
|7.78%
|00944
|野村趨勢動能高息
|21.25
|0.109
|6.16%
|00940
|元大台灣價值高息
|12.93
|0.055
|5.10%
|00900
|富邦特選高股息30
|19.54
|0.075
|4.61%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|29.26
|0.11
|4.51%
|季配
|00918
|大華優利高填息30
|35.29
|1.75
|19.84%
|00921
|兆豐龍頭等權重
|24.76
|1
|16.16%
|009803
|玉山市值動能50
|22.25
|0.87
|15.64%
|00919
|群益台灣精選高息
|32.31
|1.1
|13.62%
|00713
|元大台灣高息低波
|62.35
|1.25
|8.02%
|00915
|凱基優選高股息30
|32.38
|0.6
|7.41%
|00728
|第一金工業30
|70.5
|0.77
|4.37%
|009802
|富邦旗艦50
|20.49
|0.189
|3.69%
|主動
|00406A
|主動中信台灣收益
|9.96
|0.138
|16.63%
|00404A
|主動聯博動能50
|9.86
|0.36
|14.60%
|00401A
|主動摩根台灣鑫收
|14.19
|0.125
|10.57%
|00999A
|主動野村臺灣高息
|11.62
|0.29
|9.98%
|00400A
|主動國泰動能高息
|15.37
|0.12
|9.37%
|00981A
|主動統一台股增長
|30.37
|0.63
|8.30%
|00994A
|主動第一金台股優
|17.32
|0.257
|5.94%
資料來源：Cmoney（2026.09.01）
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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