00713配息升至1.25元、股價創高！網卻吵翻：還值得存？

元大台灣高息低波（00713）迎來配息、股價雙雙走高，最新一季每受益權單位預計配發1.25元，單季配息殖利率約2%；同時股價在1日突破62元、改寫歷史新高。本次除息日為9月21日，股息預計10月13日發放。

00713主打「高股息、低波動」，主要從台股中大型企業中篩選高股利、低波動標的，並控制成分股間的股價波動相關性。原文引述晨星統計指出，截至7月底，00713近三年年化波動度為11.09%；近期持股則以電信、金融及內需消費等產業為主。

不過，00713這次配息調高、股價創高，在PTT引起的討論卻沒有一面倒叫好。原PO直言，與0056、00878、00918及00919相比，自己認為00713今年在配息與價差表現上相對落後，並形容這檔ETF「抗跌、但也抗漲」，好奇現在是否還有人持續存股。

不少鄉民也將焦點放在「低波動」的代價，有人留言「都說低波動了，就那樣吧」、「抗漲很會」，也有人表示已經出清改買0050、台積電或其他高股息ETF；還有人直接拿00918、00919等標的比較，認為目前有其他更符合自己需求的選擇。

但00713仍有支持者，部分網友認為低波動本來就不是拿來追求大盤強漲時的最大報酬，有人表示「買之前知道怎樣就好」，也有人將00713定位為質押或資產配置的底層部位。面對這次配息升至1.25元、股價同步創高，PTT討論也再度回到同一個問題：投資人要的是跟漲能力，還是願意用部分上漲空間換取相對低波動？

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