快訊

全球債市爆拋售潮 日公債殖利率衝上30年最高

克里姆林宮：11月深圳APEC領袖會議期間 美中俄3方峰會可能成真

雙颱環伺不侵台⋯今全台慎防強對流突襲 最快周日才放晴

聽新聞
0:00 / 0:00

復華 ETF 00710B配息創8.19%新高 9月17日除息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

債券ETF配息再添亮點！復華彭博非投等債ETF（00710B）調整追蹤指數規則後，最新配息年化配息率達8.19%，在債券收益需求持續受到投資人關注之際，透過「提升信用品質、鎖定高票息」雙管齊下，兼顧收益潛力與風險控管。

00710B這次指數規則調整有兩大重點。首先，成分債券信評由原先Ba1以下，調整為Ba1至B3，排除Caa及以下評等債券，避免過度承擔低信評債券的違約風險，使投資組合更聚焦非投資等級債券市場的主流評等區間，有助提升整體信用品質與穩定性。

其次，指數新增票面利率6.5%以上篩選門檻，直接鎖定較高票息債券，不僅強化指數收益特性、增加配息潛力，同時透過精簡成分債券檔數，降低換券所衍生的潛在交易成本，提升指數追蹤效率。

00710B這次透過「剔除過低信評、留下高票息債券」重新優化選債邏輯，在降低尾端信用風險之餘，也保留較佳收益來源；這次繳出8.19%年化配息率，更凸顯指數規則調整後的收益特色。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

配息 ETF 除息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00989B 9月預估配發0.088元 連二月年化配息率逾10% 這天最後買進日

00985D最新配息日快筆記！ 9月16日最後買進日

升息疑慮未歇！群益00953B配息調升、息利雙漲

美國非投等債ETF今年規模大增近二成 兩大防禦優勢成避風港

相關新聞

台股大滿貫9月開門紅 將蓄勢挑戰48,218點新高

台股9月首日交易開門紅，昨（1）日在台積電、聯發科兩大AI重量權值股領漲激勵，加上金融股表現亮眼，指數開高走高收最高，終場大漲820點收46,948點，再寫反彈來高峰；台指期更大漲1,232點收47,209點，率先站上「47K」大關。

聯發科重磅利多！大摩列投資首選 花旗喊目標價6,800元

聯發科39億美元海外可轉換公司債引進輝達與Alphabet投資，有利深化特定應用晶片（ASIC）領域的廣泛合作，外資圈紛紛按讚；摩根士丹利證券（大摩）與花旗證券分別給予「優於大盤」及「買進」評級，目標價各上看5,588元及6,800元，大摩更列為「首選」。

證交所董座談科技島 林修銘：台灣擁最完整AI鏈

臺灣證券交易所董事長林修銘接受財星雜誌（Fortune）專訪時表示，國內外投資人投資台股時若只關注台積電，恐怕低估了台灣身為科技島的真正價值。

仁寶打入中東主權AI鏈

仁寶（2324）AI布局報捷，成為沙烏地阿拉伯政府成立的中東主權AI大廠HUMAIN長期夥伴，將大咬中東主權AI商機。仁寶後續除了承接其AI伺服器委外設計開發及製造訂單，合作項目可望拓及AI PC、智慧醫療市場，營運衝鋒。

台股8月開戶數再創新高

台股8月揮別資金去槓桿風暴，展開跌深反彈走勢，投資人看好人工智慧（AI）趨勢，進場意願高昂。臺灣證券交易所昨（1）日統計，市場總開戶數8月增加9.1萬人，續升至1,469.8萬人，再締歷史新猷。

聯電、聯發科 權證認購悍

「2026國際半導體展（2026 SEMICON Taiwan）」今（2）日登場，台股在AI供應鏈具備完整體系，除半導體產業持續受惠外，後續相關製程包括ASIC、光通訊、散熱等族群受矚目。由於近日台股波動大，可挑選「國際半導展概念股」相關權證操作，擴大獲利空間。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。