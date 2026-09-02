復華 ETF 00710B配息創8.19%新高 9月17日除息

債券ETF配息再添亮點！復華彭博非投等債ETF（00710B）調整追蹤指數規則後，最新配息年化配息率達8.19%，在債券收益需求持續受到投資人關注之際，透過「提升信用品質、鎖定高票息」雙管齊下，兼顧收益潛力與風險控管。

00710B這次指數規則調整有兩大重點。首先，成分債券信評由原先Ba1以下，調整為Ba1至B3，排除Caa及以下評等債券，避免過度承擔低信評債券的違約風險，使投資組合更聚焦非投資等級債券市場的主流評等區間，有助提升整體信用品質與穩定性。

其次，指數新增票面利率6.5%以上篩選門檻，直接鎖定較高票息債券，不僅強化指數收益特性、增加配息潛力，同時透過精簡成分債券檔數，降低換券所衍生的潛在交易成本，提升指數追蹤效率。

00710B這次透過「剔除過低信評、留下高票息債券」重新優化選債邏輯，在降低尾端信用風險之餘，也保留較佳收益來源；這次繳出8.19%年化配息率，更凸顯指數規則調整後的收益特色。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。