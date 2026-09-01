持有緯穎台股ETF績效搶眼

台股9月開門紅，在眾多千金股大漲帶領下，呈現開高走高，終場大漲820點，收在46,948點，其中，最受矚目的是即將除權息的千金股緯穎股價漲停創高至7,800元，奪回台股第三高寶座。也帶動持有緯穎的台股ETF績效表現亮眼。

根據CMoney統計至8月31日，盤點86檔台股原型ETF，計有43檔約半數持有緯穎；以持有權重來看，中信成長高股息持有8.2%最高，主動群益台灣強棒持有7.1%居次，而大華優利高填息30和主動中信台灣卓越也都在6%以上。

從緯穎含量前十大ETF近一周表現來看，截至昨（1）日，主動永豐科技趨勢漲11.3%最多，主動群益台灣強棒漲7.8%、中信成長高股息漲幅也有7.5%，表現都大幅贏過加權報酬指數的3.97%。

展望台股後市，主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，AI資本支出動能仍具吸引力，也重塑半導體產業發展，進而加速廠商研發創新與生產腳步，產業前景正向，台灣因擁有完整的半導體產業鏈，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多，台股中長期仍維持多頭區間趨勢不變。

中長線布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

在投資策略方面，主動中信台灣卓越經理人張書廷表示，建議採取「順勢布局、分批操作」原則。由於大盤已累積相當漲幅，不宜過度追價，可利用市場震盪拉回時逐步建立部位。建議聚焦具備技術門檻、產業地位領先、受惠AI趨勢且獲利成長能見度高的核心產業，同時兼顧部分具防禦特性的資產配置。

整體而言，在企業獲利持續成長與AI產業趨勢未出現反轉的前提下，台股中長期仍具投資價值，短線震盪反而有助於籌碼沉澱與資金換手，提供中長線投資人分批布局的良好機會。

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