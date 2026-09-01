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台股ETF配息19檔亮牌 00896、009803分別季配1.45元、0.87元吸睛

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

繼群益台灣精選高息、大華優利高填息30等八檔台股ETF率先公告配息好消息後，昨（1）日包含主動統一台股增長（00981A）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣高息低波（00713）等千億元台股ETF也紛紛接力進行第一階段配息公告，炒熱台股ETF配息大戰。

昨日共計有19檔台股ETF公告配息，其中，每受益權單位擬配息金額創下成立來新高包含有中信綠能及電動車1.45元、玉山市值動能50的0.87元、永豐ESG低碳高息0.815元、台新AI優息動能0.25元、富邦淨零ESG50的0.215元等。

每受益權單位擬配息金額持平新高水準的則有主動統一台股增長0.63元、復華台灣科技優息0.38元、中信成長高股息0.33元、FT臺灣永續高息0.19元、凱基台灣AI50的0.12元。而首度配息的主動聯博動能50受益權單位擬配息金額為0.36元。

從每受益權單位擬配發金額及收盤價換算單期預估配息殖利率表現來看，季配的中信綠能及電動車也衝上少見的5.08%、季配的玉山市值動能50達3.9%、季配的主動聯博動能50達3.6%、雙月配的永豐ESG低碳高息3.3%、季配的主動統一台股增長2.07%、季配的元大台灣高息低波2.00%；月月配在1%以上有台新AI優息動能1.6%、FT臺灣永續高息1.4%、復華台灣科技優息1.2%、中信成長高股息1.07%。

統一投信投研團隊表示，近期美國財政部擴大債券回購規模，有利壓低美債殖利率，對股市風險偏好為利多。根據最新企業財報及展望，全球五大雲端服務商資本支出仍呈現上修趨勢，顯示AI供不應求，且需求能見度已展望至2028年，有望帶動台股相關供應鏈獲利長紅。出口熱絡使台灣經濟保持高速成長，多家機構陸續調升今年經濟成長預期，使台股後市表現不淡。

富邦投信指出，美國8月非農就業報告將成為市場下一項重要觀察指標。AI長線成長趨勢未變，短線則可留意總體數據與市場波動，投資人可透過ETF一次布局IC設計、先進製程、電源、封裝測試等AI供應鏈，掌握資金輪動機會，同時分散單一個股波動風險，以中長期角度參與AI產業結構性成長行情。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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