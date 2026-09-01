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三檔海外ETF今天掛牌
海外ETF再增加三檔新兵，主動復華全球50（00409A）、中信台日韓PCB、玉山未來全球算力將於今（2）日掛牌上市，規模合計231.7億元，整體海外股票ETF檔數增加至132檔，檔數刷新高、規模增至8,278.05億元，其中，主動復華全球50空降海外股票ETF第九大。
統計至昨（1）日，今年來海外股票ETF檔數增19檔，總規模增加2,519.7億元或43.7%。海外股票ETF規模前十大依序富邦NASDAQ的1,085.6億元、國泰費城半導體679.8億元、主動統一全球創新533.04億元、元大S&P500的469.06億元、復華富時不動產438.2億元、統一FANG+的374.01億元、主動元大AI新經濟367.9億元、中信中國高股息295.5億元、主動復華全球50的180.00億元、富邦NASDAQ正2的153.8億元。
值得一提的是，由於海外ETF有額度上限，主動復華全球50募集金額約達181.9億元，因淨發行受益權單位總數接近信託契約所訂上限，復華投信於8月31日送出首次追加募集申請，將自今日起啟動ETF配售作業，每個基金營業日可配售額度為30組（受託申購客戶及流動量提供者各半）。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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