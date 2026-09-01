美電力基建ETF火熱 009805、009819等三檔上周受益人數持續走揚

輝達執行長黃仁勳、全球首富馬斯克近來紛紛開金口，強調電網設備緩不濟急，甚至連SpaceX都將轉投入大型燃氣輪機葉片製造，顯示電網等設備已成AI供電新瓶頸，供不應求的訂單榮景，激勵海外電力能源相關ETF近期申購熱度升溫。

根據集保結算所統計，截至8月28日止，五檔海外能源主題ETF中，包括台新美國電力基建（009805）、中信數據及電力（009819）及中信電池及儲能三檔，上周受益人數都維持正成長，其中，009805單周新增898人最多，整體受益人數維持5.4萬人；中信數據及電力單周增加381人居次，受益人數亦維持5.1萬人。

台新美國電力基建ETF經理人王惜安表示，近來全球AI供應鏈瓶頸，開始從上半年持續火熱的記憶體股，轉向最底層的電力，特別是提供發電的電網基建設施，馬斯克最新證實，旗下SpaceX擬自產燃氣輪機葉片，解決AI供電瓶頸，讓燃氣發電設備投入運轉時間，可提前18個月，推升電力基建類股交投買氣，當中最直接受惠的題材，包括液態冷卻、變壓器、電線、網路等需求。

王惜安指出，AI浪潮推升電力需求暴增，但電力供應卻因電網等相關基建設備供給不足而受限。其中，最關鍵的有五大機材，包括變壓器與高壓配電設備、燃氣發電設備、固態氧化物燃料電池、BESS儲能系統，以及智慧微電網整合設備，現階段產能全數滿載、且供不應求。

目前五大機材積壓訂單能見度已上看至2030年後，顯示AI供電瓶頸發展階段，電力基建廠商不僅有來自龐大訂單加持、電力供給具剛性需求與壟斷特性，更賦予電力業強大定價權，有助公司營運穩健、自由現金流量無虞。

中信數據及電力ETF經理人陳雯卿表示，展望後市，AI模型訓練與推論需求持續成長，加上SpaceX等新進業者加入算力軍備競賽，有望使AI資本支出周期延續。投資人若看好AI長期趨勢，可透過ETF一次布局算力與電力兩大基建主線。

台新投信強調，受惠全球AI資料中心擴張浪潮，電力基礎建設類股將是未來數年高速成長的黑馬股，建議投資人可以中長期布局電力基建ETF，完整掌握AI供電設備商機與利基企業股價成長潛力。

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