台日資產管理業者與證券商齊聚「台日 ETF 交流論壇」

隨著台日ETF跨境連結持續深化，台日投資人對兩地資本市場的參與度逐步擴大，2026年東京證券交易所、大和證券首度於9月1日舉辦台日ETF交流論壇，台灣證券交易所響應參與，論壇匯聚近30家台日具代表性的資產管理業者與證券商，就台日跨境ETF發行規劃、商品類型設計與發行策略、投資人教育及銷售通路等關鍵議題，共議兩地市場發展契機，提供雙方建立聯繫及探索潛在合作機會的平台。

大和證券專務取締役田澤健一開場致詞表示，台日股市近年均展現亮眼表現，隨著兩地ETF相互掛牌持續深化，投資人得以更便利地掌握彼此市場的投資機會，進一步拉近台日資本市場距離。面對AI產業快速發展，資本市場將是推動創新與產業成長的重要力量，期待未來與台日市場各界夥伴深化合作，激盪更多創新構想，並以這次活動為契機，持續推動兩地資產管理產業交流與發展。

台灣證券交易所副總杜惠娟開場致詞表示，台灣證券交易所與東京證券交易所有四檔跨境ETF掛牌上市，ETF已成為連結兩地資本市場的重要商品。截至今年7月底，台灣整體ETF資產規模達11兆元，為亞太第三大ETF市場，且有活躍的投資人與快速的商品創新；日本坐擁成熟的資本市場及機構投資人基礎，加上近年鼓勵民眾由儲蓄走向投資，促成龐大的ETF及資產管理產業發展空間，兩邊市場各有優勢，且形成互補，如何從商品互掛走向市場互通將是未來長期拓展的重點，台灣證券交易所也將持續扮演市場連結者及平台的角色，為業者創造更多新的機會。

這次論壇首先由台灣證券交易所主講開拓台日跨境鏈結，說明主管機關亞洲資產管理中心政策高度支持跨境多元商品發展，台灣證券交易所提供豐富合作模式如指數授權、跨境ETF、DR發行等，在日本、香港、韓國、泰國均已有實際案例，將台灣資本市場推廣至國際舞台。台灣證券交易所亦期待進一步深化與日本合作關係，分享聯名行銷、ETF造市、投資人教育等未來關鍵合作項目；其後由東京證券交易所解析日本ETF市場動態，並由日本資產管理業者分別提供實務觀點。

論壇下半場為圓桌交流，吸引近60位台日資產管理業者與證券商代表共同參與，面對面分享市場關注議題及有興趣探討的合作方向，涵蓋跨境ETF合作、市場推廣及投資人教育、共同開發ETF商品等，現場交流熱烈，為兩地跨境合作發展注入新動能。

東京證券交易所執行役員礒本直樹結尾致詞表示，台灣已是亞洲具代表性的ETF市場之一，近年持續蓬勃發展，隨著ETF市場成長，跨市場合作的重要性亦日益提升，台日資本市場合作正穩步深化。台日跨境ETF掛牌是雙方市場合作的重要里程碑，期待以此為基礎，進一步擴大市場人士交流及投資機會。展望未來，東京證券交易所將持續推動公司治理改革及上市公司企業價值提升，並深化與台灣證券交易所及市場夥伴合作，共同促進台日ETF市場乃至亞洲資本市場發展。

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