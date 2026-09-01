00934配息升級！配0.33元 年化配息率達12.8% 聯發科漲停助攻股價創高

台股9月開局氣勢強勁，AI與半導體權值股重新扮演多頭領軍角色。受到輝達（NVIDIA）大手筆投資聯發科、雙方深化AI策略合作激勵，聯發科1日開盤即攻上4,315元漲停價並一路鎖至收盤，帶動台積電、日月光投控及高價電子股同步走強，台股終場大漲820點、收46,948點，創近兩個月波段新高。

在台股重啟攻勢之際，中信成長高股息ETF（00934）同步傳出配息好消息。中國信託投信公告00934最新收益分配評價結果，每受益權單位擬配發0.33元，以目前價格估算，年化配息率高達12.8%。值得注意的是，00934今年以來含息報酬率已超過五成，今日又在第一大成分股聯發科漲停帶動下，單日上漲逾3%，股價改寫掛牌以來新高，呈現「股價成長＋現金流」雙軌並進，也進一步呼應00934鎖定「成長與高股息」兼具的產品設計特色。

從近期配息趨勢觀察，00934今年每單位配息金額已由0.25元提高至0.30元，此次再擬調升至0.33元，反映在台股企業獲利與股價成長帶動下，基金收益分配能力亦有所提升。00934追蹤「台灣指數公司特選台灣上市上櫃優選成長高股息指數」，並非單純追逐高殖利率，而是透過成長、品質及股息等條件篩選成分股，希望在提供收益機會的同時，也能參與企業獲利與股價成長，今年以來含息報酬率逾五成，位居高股息ETF前段班。

00934經理人張圭慧表示，近期AI產業發展持續出現新的成長動能，尤其輝達此次認購聯發科35億美元海外可轉換公司債，占聯發科39億美元發行規模近九成，不只是財務投資，更反映雙方長期策略合作關係進一步深化。聯發科目前也是00934第一大成分股，近期公開持股資料顯示權重超過一成，因此聯發科營運與股價動能增強，也有利00934掌握AI ASIC及資料中心市場的成長機會。

張圭慧進一步指出，聯發科未來將採用NVIDIA NVLink Fusion平台，協助超大規模雲端服務商、CSP及大型科技業者開發客製化XPU，並進一步整合至NVIDIA NVLink連結的機櫃級AI系統。雙方合作範圍也將由既有終端裝置進一步擴大至AI基礎建設、邊緣AI運算與車用平台，意味聯發科正由傳統消費性IC設計業者，加速跨入AI資料中心、客製化晶片及系統級運算市場，長期可服務市場空間有望進一步擴大。

展望後市，張圭慧認為，AI需求已逐漸由GPU向ASIC、網通、伺服器及整體AI基礎建設擴散，台灣企業憑藉半導體、IC設計、伺服器與零組件完整供應鏈優勢，仍有機會成為全球AI資本支出持續成長的重要受惠者。尤其在市場位階墊高後，投資人除了關注題材，更應重視企業獲利成長、股東權益報酬率及現金流等基本面條件。

00934透過「成長＋高股息」雙重選股邏輯，希望降低傳統高股息策略可能偏重成熟、低成長產業的限制，在掌握AI及科技產業結構性成長趨勢之餘，同時爭取穩定收益機會。此次每單位擬配息0.33元、年化配息率上看12%，搭配今年以來超過五成的含息報酬表現，凸顯00934並非只著眼於領息，也希望讓投資人在追求現金流之際，仍不會錯過台股長期成長行情。

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