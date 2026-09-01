太誇張！年化配息率飆到20.3% 00896配息1.45元刷新紀錄

中國信託投信1日公告，中信綠能及電動車（00896）ETF最新一次收益分配，每受益權單位配發1.45元，刷新成立以來配息紀錄。以9月1日收盤價28.52元估算，單次配息率約5.08%，年化配息率達20.3%，將於9月16日除息，9月15日為最後買進日，預計在10月15日發放股利。

法人表示，今年以來台股漲勢強勁，科技族群表現尤為亮眼，加上目前正值上市櫃公司除權息旺季，企業獲利成長帶動股利發放水準提升，也使不少ETF得以配發更具吸引力的股息，進一步提升市場關注度。

中信綠能及電動車ETF成立於2021年，主要聚焦投資台灣綠能及電動車供應鏈相關企業，而相關供應鏈與AI產業鏈多有重疊，帶動ETF今年以來漲幅超過45%。除了鎖定綠能與電動車產業趨勢外，該ETF在成分股篩選上亦納入流動性、獲利能力及自由流通市值等指標，並採季配息機制，每年於2月、5月、8月及11月進行收益評價。

截至8月31日止，中信綠能及電動車前十大持股權重合計超過50%，其中台積電（2330）為最大持股，占比約11%；其餘主要持股包括鴻海（2317）、南亞（1303）、台達電（2308）、光寶科（2301）、聯發科（2454）、緯創（3231）、中華電信（2412）、旺矽（6223）及研華（2395）等企業。

從持股結構來看，高度聚焦於AI、半導體、電子代工及電源管理等領域，同時兼具部分傳產配置，因此與其說是傳統綠能ETF，更接近一檔兼具「AI＋半導體＋電動車」概念的主題型ETF，在類股輪動環境下有助提升投資組合的韌性。

中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤表示，未來台股成長主軸可望持續圍繞半導體、AI伺服器、智慧能源管理及電動車供應鏈等產業發展，而台積電、鴻海、台達電、聯發科及緯創等龍頭企業，憑藉技術優勢與全球供應鏈地位，可望持續扮演產業領軍角色。

張苡琤進一步指出，未來台股的關鍵已不僅是景氣循環，更在於能否掌握AI革命與能源轉型所帶來的結構性成長機會。在此背景下，以台積電、鴻海、台達電、聯發科及緯創等企業為核心的台灣科技供應鏈，仍有望成為推動台股中長期成長的重要引擎。

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