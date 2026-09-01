00981A第三次收益分配期前公告出爐 每單位預估配息0.63 元

台股強勢反彈，投資人利用主動式ETF追求超額報酬並兼顧收益。主動式ETF規模、人氣、股價三冠王的主動統一台股增長（00981A）將迎來第三次除息。00981A為季配息，本次除息的收益分配期前公告已經出爐，每單位預估配息金額為新台幣0.63 元，實際配息金額則預計9/14公布，將於9/16除息，投資人參與本次配息的最後買進日為9/15，配息收益預估10/13到帳。

根據申購買回清單統計至8/31資料，00981A從去年5/27掛牌以來，淨值已從每單位發行價10元成長至8/31的29.59元，且自首次配息以來，兩次除息後皆完成填息，最新規模達2,824億元。除了00981A以外，市面上另一檔規模逾千億的主動式ETF為主動統一升級50（00403A），規模也達到1,631億元。根據集保8/28數據，這兩檔ETF都各有近百萬的受益人，並列主動式ETF人氣第一。

統一投信投研團隊表示，美國製造業雖因缺料而逐步降溫，但服務業景氣強勁，為經濟穩健的重要支撐。近期美國財政部擴大債券回購規模，有利壓低美債殖利率，對股市風險偏好為利多。根據最新企業財報及展望，全球五大雲端服務商資本支出仍呈現上修趨勢，顯示AI供不應求，且需求能見度已展望至2028年，有望帶動台股相關供應鏈獲利長紅。出口熱絡使台灣經濟保持高速成長，多家機構陸續調升今年經濟成長預期，使台股後市表現不淡。

00981A以AI為投資主軸，從供應鏈上、中、下游族群，重點布局最具成長潛力的AI核心受惠股。首選仍處於新技術、新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈，及進入漲價循環的類股。分析00981A重點持股，全方位涵蓋半導體及測試設備、銅箔基板、載板、網通、散熱、伺服器、被動元件、電源管理等潛力族群。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

統一投信表示，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。選擇ETF及參與配息時，需留意基金配息率不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

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