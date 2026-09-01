00713雙喜臨門 配息調升至1.25元、股價改寫歷史新高

元大台灣高息低波（00713）1日股價隨台股上衝，突破62元創下歷史新高；本季公告最新配息金額，每受益權單位擬配發金額調升至1.25元，單季配息殖利率2%，雙喜臨門振奮高股息投資人。

統計今日全市場高股息ETF表現，元大高股息（0056）、群益精選高息（00919）、00713、00940等九檔股價創下或持平盤中新高。

實際表現上，00713於台股震盪期間表現突出，如7月大盤下跌13.4%，00713股價逆勢走揚0.17%。

法人指出，00713主要從台股中大型權值企業中，篩選兼具高股利與低波動特性之企業，並控制持股之間的股價波動相關性，盡可能降低齊漲齊跌風險。據晨星統計至7月底，近三年年化波動度僅11.09%，持續為台灣大型股票基金第一。

電子股上半年漲幅較大下，00713近期持股自然轉向電信、金融及內需消費三大產業並重。第一大持股台灣大（3045）近期上修2026年全年營收成長7%-9%，穩居電信每股獲利王寶座；第二大持股統一（1216）上半年獲利145億寫下新高，下半年表現成長可期。在龍頭企業獲利帶動下，皆為00713未來配息提供穩健支撐。

00713目前公布第3季配息金額調升為1.25元，具一定配息能力。本次除息日為9月21日，股息預計於10月13日發放。法人表示，川普時代暴漲暴跌是常態，可透過00713低波動特色，作為現金替代部位，平日增益領息，包存資金實力，遭遇大跌時用以加碼市值型或槓桿ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。