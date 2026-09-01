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債券投資進入主動選債黃金期 較高評等投資級債受寵

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動貝萊德優投等配息紀錄與9月配息時程。(資料來源：貝萊德投信)
主動貝萊德優投等配息紀錄與9月配息時程。(資料來源：貝萊德投信)

全球股市歷經震盪洗禮，對比債券殖利率普遍持續維持在相對具吸引力水準，讓較佳評等的投資等級債券資產再度受到市場關注。以投資等級債布局為主的貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D），將迎接第四次配息，9月配息時程收益分配評價日為8月31日，9月17日為除息日，想參與除息的投資人最後買進日為9月16日，預計10月20日發放配息。

00985D 基金經理人游忠憲表示，各國貨幣政策分化以及 AI產業出現發債潮，給予市場更多債券投資契機，也讓固定收益資產進入需要主動選債建構投資組合的黃金時代，尤其現在的殖利率水位來到相對高檔，根據過往經驗，當此狀況發生時，債券未來報酬率通常值得期待。歷史統計顯示，全球投資等級債起始殖利率與未來五年年化報酬率的相關係數高達0.77，代表目前的殖利率水準本身就是預測未來報酬的強力指標，未來一年全球投資等級債報酬率有機會落在6%至7%，其中主要來自票息收入，也反映出現階段債市投資是以「收益驅動」，而非「資本利得投機」為主的正向報酬結構。

除了殖利率具吸引力，游忠憲說明，分析發債企業的體質確實在好轉，此狀況反映在美國企業獲利數據上，今年第2季S&P 500企業獲利年增率預估以能源與科技類股領先，整體企業毛槓桿雖然溫和上升，但仍處健康水準。

市場對於新發債券的胃納量也不容小覷，游忠憲分析，美國固定收益市場每年產生約1.7兆美元的票息收入，全球更達約3兆美元，同時，未來五年將有約12兆美元的全球投資級公司債到期，資金需要重新投入，儘管2026年預估全球投資級債市淨供給約5,000億美元，相對地，目前固定收益再投資需求與觀望資金也來到史無前例的規模，足以消化新增供給，技術面因此持續趨向穩健。

游忠憲認為，現階段不應只將債券視為防禦性工具，更應將其視為投資組合中重要的收益來源之一，尤其目前市場資金因為過度集中在AI相關資產，容易出現大幅波動，若能透過較高評等的投資等級債券ETF，及早關注較高收益率，不僅能增加投組彈性，也有助於提升中長期投資效率。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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