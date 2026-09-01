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44萬股民注意！月配績效王00929最新配息出爐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

高股息ETF配息再成市場焦點！復華台灣科技優息ETF（00929）最新公告每單位配息0.38元，若以1日收盤價29.46元估算，預估年化配息率可達15.4%，延續穩定月配息節奏。以本次配息水準觀察，00929不僅持續提供現金流，今年以來亮眼的含息績效，也讓「配息＋成長」成為市場關注焦點。

今年台股科技股表現強勢，00929受惠指數聚焦科技產業的選股特色，今年以來截至8月底，含息報酬達71.7%，打敗加權報酬指數61.6%、電子類報酬指數70.1%、權王台積電56.1%，展現較強的資本利得動能。

值得注意的是，00929亦受惠6月成分股換股，實現可觀資本利得，進一步充實基金可分配收益。截至8月31日，00929每單位資本損益平準金已達13.1元，為後續配息提供一定支撐，也讓市場持續關注其配息延續性。

法人表示，投資高股息ETF不能只看配息率，更應同步觀察含息總報酬與填息能力。00929兼具月配息特色及科技股成長動能，在市場資金持續聚焦AI、半導體等科技題材下，後續除息後的填息速度及績效表現值得關注。

00929除息日預計在9月17日，最後買進日落在9月16日，本次配息發放日預計為10月16日，欲參與本次除息行情之投資人，請於最後買進日前伺機進場布局。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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