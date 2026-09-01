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00989B 9月預估配發0.088元 連二月年化配息率逾10% 這天最後買進日

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台新美國非投等債ETF（00989B）將迎來第三次配息，根據台新投信官網最新公布，00989B 9月每單位預估配發0.088元，以9月1日收盤價10.02元換算，年化配息率達10.54%，已連續二月突破10%，在同類型基金中名列前茅。台新美國非投等債ETF預計9月15日除息，9月14日為最後買進日，有參與此次除息的投資人，將在10月7日領息。

台新美國非投等債ETF經理人簡大為表示，8月28日華許（Kevin Warsh）首次以聯準會主席身分在Jackson Hole發表重要演說，雖未直接表態9月升息，但已重新建立偏鷹的政策反應函數：2%PCE目標不變、就業接近充分就業、金融條件不算緊，因此若通膨下降速度不足，進一步升息具政策合理性。演說後，9月升息25bp的市場定價由約35%上行至 55–58%，年內累積升息預期增加約10bps至38bps。導致美元走強，美債殖利率曲線趨平，短端上行顯著高於長端，顯示市場主要在重新定價短期政策利率，長期通膨預期反而相對穩定。

簡大為指出，若9月升息導致未來經濟放緩，信評CCC級違約風險較高的族群，利差走闊壓力較大，建議將資金轉往更高評級如：BB~B級之高息且財務相對穩健之非投資等級債，保留對基本面穩健、現金流強、負債結構健康的發行人曝險，避免過度追逐高殖利率卻高違約風險的標的。美國非投等債ETF憑藉其「較短的存續期間」與「較高的票息收益」兩大核心防禦優勢，受利率波動影響有限，價格表現相對穩健。建議想追求存債領息的投資人，可以鎖定此類兼顧成長與防禦的穩定收息組合。

00989B主要鎖定BB級與B級企業債，屬於規模較大、營運相對穩健的產業龍頭企業，公司違約率極低；同時，為了強化ETF防禦力，00989B追蹤指數將單一產業的比重嚴格控制在10%以下，避免因單一產業景氣反轉而影響整體資產。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

配息 非投等債 華許

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