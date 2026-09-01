00918經理人：「AI 高功率需求＋供給吃緊＋漲價」形成三大投資主軸

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，「AI 高功率需求＋供給吃緊＋漲價」形成三大投資主軸，帶動功率元件的強茂（2481）、台半（5425）、PCB的金像電（2368）、聯茂（6213）及光訊號傳輸的波若威（3163）、華星光（4979）等產業景氣回升。

市郭修誠表示，場潛力主軸的功率半導體族群正掀起新一輪漲價潮。隨著AI伺服器機櫃功率由過去約120kW快速攀升至600kW甚至百萬瓦（MW）級，電力轉換次數與規格同步升級，輝達（NVIDIA）推動 800VDC（800 伏特直流）電力架構，使高壓與高效率功率元件需求大增，MOSFET、二極體、IGBT及SiC 用量明顯成長。

大華優利高填息30成分股深度涵蓋功率半導體、AI 伺服器鏈與高殖利率族群，同時以金融股與高填息紀錄優質企業作為抗震底座。面對短線美股拉回導致的台股指數回檔，00918 透過首創的歷史高填息率篩選機制，能有效鎖定真填息標的，並提供高殖利率優勢。

郭修誠表示，AI產業長線需求並未改變，功率半導體升級潮與全球算力建設將持續發酵。短線大盤因美股政策言論出現獲利了結壓制，適度拉回反而提供投資人布局優質資產的良機。對於偏好穩定現金流又不想錯失電子業成長紅利的投資人而言，具備「高股息、高填息、AI 與功率半導體升級利多」的 00918，無疑是逢低分批布局、兼具防禦力與成長彈性的避風港。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。