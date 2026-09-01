快訊

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

冰川融化釀山區海嘯！尼泊爾外長點名3國家 應負氣候賠償責任

聽新聞
0:00 / 0:00

00918經理人：「AI 高功率需求＋供給吃緊＋漲價」形成三大投資主軸

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，「AI 高功率需求＋供給吃緊＋漲價」形成三大投資主軸，帶動功率元件的強茂（2481）、台半（5425）、PCB的金像電（2368）、聯茂（6213）及光訊號傳輸的波若威（3163）、華星光（4979）等產業景氣回升。

市郭修誠表示，場潛力主軸的功率半導體族群正掀起新一輪漲價潮。隨著AI伺服器機櫃功率由過去約120kW快速攀升至600kW甚至百萬瓦（MW）級，電力轉換次數與規格同步升級，輝達（NVIDIA）推動 800VDC（800 伏特直流）電力架構，使高壓與高效率功率元件需求大增，MOSFET、二極體、IGBT及SiC 用量明顯成長。

大華優利高填息30成分股深度涵蓋功率半導體、AI 伺服器鏈與高殖利率族群，同時以金融股與高填息紀錄優質企業作為抗震底座。面對短線美股拉回導致的台股指數回檔，00918 透過首創的歷史高填息率篩選機制，能有效鎖定真填息標的，並提供高殖利率優勢。

郭修誠表示，AI產業長線需求並未改變，功率半導體升級潮與全球算力建設將持續發酵。短線大盤因美股政策言論出現獲利了結壓制，適度拉回反而提供投資人布局優質資產的良機。對於偏好穩定現金流又不想錯失電子業成長紅利的投資人而言，具備「高股息、高填息、AI 與功率半導體升級利多」的 00918，無疑是逢低分批布局、兼具防禦力與成長彈性的避風港。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

漲價 經理人 聯茂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI晶片熱爆表 散熱迎世代交替

大華銀 ETF 00918高配息1.75元 第4季扣緊雙支柱

台股高檔震盪回測！法人點名看好00918：鎖定高填息汰弱留強

大華銀 ETF 將配息1.75元傲視群倫 9月17日最後買進日

相關新聞

0056「股息一毛不花全投入」仍落後0050股息用光光！10年真實歷史回測

10年回測顯示，0050即使股息全花仍增至約260萬元，0056配息全數複利則約205萬元，凸顯企業成長動能比配息率更關鍵。

輝達聯發科強強聯手！00891一次布局台積電、AI供應鏈

輝達認購聯發科35億美元可轉債，雙方擴大AI合作，激勵聯發科漲停；半導體ETF00891漲逾3%，持股台積電、聯發科。

00961配息0.19元連3月！年化近18％ 規模衝破百億元

富蘭克林華美00961公告9月配息0.19元，連3月維持同額，按收盤價計單次配息率1.43%、年化近18%，規模突破百億元。

44萬股民注意！月配績效王00929最新配息出爐

高股息ETF配息再成市場焦點！復華台灣科技優息ETF（00929）最新公告每單位配息0.38元，若以1日收盤價29.46元估算，預估年化配息率可達15.4%，延續穩定月配息節奏。以本次配息水準觀察，00929不僅持續提供現金流，今年以來亮眼的含息績效，也讓「配息＋成長」成為市場關注焦點。

輝達、聯發科深化結盟 大摩三理由看好台灣半導體 00891帶量收復季線

聯發科（2454）與輝達（NVIDIA）深化結盟，加上摩根士丹利（大摩）看好半導體供應鏈成長動能，激勵台股1日走勢，聯發科一路漲停至收盤，而包含台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）等封測及測試介面族群走強，半導體ETF表現相當亮眼，其中中信關鍵半導體（00891）收盤漲逾3%，帶量收復季線。

00962配息金額0.25元 年化配息率逾19% 雙創新高！9月14日最後買進日

台新台灣AI優息動能ETF（00962）受惠台灣AI產業鏈營收爆發，每單位配息金額再上調至0.25元，以9月1日收盤價15.6元換算，年化配息率達19.23%，雙雙創下該檔ETF成立以來的歷史新高紀錄。從台新投信官網公告觀察，自除息旺季以來，00962多次調高配息金額，從原先0.05元、0.08元、0.16元，一路上調到此次的0.25元，配息狀況受到市場矚目。台新台灣AI優息動能ETF將於9月15日除息，9月14日為最後買進日，有參與此次除息的投資人，將在10月7日領息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。