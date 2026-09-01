快訊

勞長洪申翰證實將赴陸出席APEC 強調正式會員「平等參與」

三大法人回補561億！台股9月開門飆820點 聯發科亮燈還引爆哪些族群？

冰川融化釀山區海嘯！尼泊爾外長點名3國家 應負氣候賠償責任

聽新聞
0:00 / 0:00

0056「股息一毛不花全投入」仍落後0050股息用光光！10年真實歷史回測

聯合新聞網／ 綜合報導
以2014至2024年真實10年回測，0050即便將配息全數花光，憑藉優異的股價成長力，最終市值達260萬元，依舊完勝「配息全數再投入」0056的205萬元。記者曾吉松／攝影
以2014至2024年真實10年回測，0050即便將配息全數花光，憑藉優異的股價成長力，最終市值達260萬元，依舊完勝「配息全數再投入」0056的205萬元。記者曾吉松／攝影

以台灣ETF市場最經典的「2014年8月至2024年8月」整整10年真實歷史區間為例，將市值型龍頭元大台灣50（0050）與高股息元老元大高股息（0056）進行極端情境回測

情境A（0050極端花光組）

2014年8月投入本金100萬元買進0050，這10年間每次領到的現金股息全數領出花掉、一毛不留，僅靠留存在市場內的原始持股隨台股龍頭企業成長。

情境B（0056嚴格複利組）

2014年8月同樣投入本金100萬元買進0056，這10年間克制所有消費欲望，每次領到配息100%全數再買回0056，嚴格執行股息複利滾動。

在這10年真實歷史期間，0050股價受惠於台積電等核心權值股強大的獲利成長與資本支出，即便不含股息的純股價漲幅就高達約160%（從2014年約66元一路漲至2024年破170元）。

使得0050投資人即使這10年將領到的48萬元股息全部吃喝玩樂花光光，帳面持股市值依然膨脹到約260萬元。

反觀0056同期在「股息全數再投入」的完整含息複利運作下，10年累積總報酬率約為105%，本金100萬元成長至約205萬元。

數據對比顯示，0056投資人即便10年一毛錢沒花、嚴格把每一分股息滾入買股，最終資產總額依然比「把股息全花光」的0050少掉約55萬元；若加上0050投資人早已入袋花掉的48萬元現金，兩者實質效益差距超過100萬元。

這項真實區間回測明確驗證，決定長期財富總額的關鍵，在於底層企業本身的資本增值與獲利動能，而非表面配息率的高低

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 0056元大高股息 ETF 回測

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00919配息多少才合理？維持1元殖利率破12%…知美談存股心態

00918上次領息也填息…股價創歷史新高！本季再加碼配發1.75元

00961配息0.19元連3月！年化近18％ 規模衝破百億元

輝達聯發科強強聯手！00891一次布局台積電、AI供應鏈

相關新聞

0056「股息一毛不花全投入」仍落後0050股息用光光！10年真實歷史回測

10年回測顯示，0050即使股息全花仍增至約260萬元，0056配息全數複利則約205萬元，凸顯企業成長動能比配息率更關鍵。

輝達聯發科強強聯手！00891一次布局台積電、AI供應鏈

輝達認購聯發科35億美元可轉債，雙方擴大AI合作，激勵聯發科漲停；半導體ETF00891漲逾3%，持股台積電、聯發科。

00961配息0.19元連3月！年化近18％ 規模衝破百億元

富蘭克林華美00961公告9月配息0.19元，連3月維持同額，按收盤價計單次配息率1.43%、年化近18%，規模突破百億元。

44萬股民注意！月配績效王00929最新配息出爐

高股息ETF配息再成市場焦點！復華台灣科技優息ETF（00929）最新公告每單位配息0.38元，若以1日收盤價29.46元估算，預估年化配息率可達15.4%，延續穩定月配息節奏。以本次配息水準觀察，00929不僅持續提供現金流，今年以來亮眼的含息績效，也讓「配息＋成長」成為市場關注焦點。

輝達、聯發科深化結盟 大摩三理由看好台灣半導體 00891帶量收復季線

聯發科（2454）與輝達（NVIDIA）深化結盟，加上摩根士丹利（大摩）看好半導體供應鏈成長動能，激勵台股1日走勢，聯發科一路漲停至收盤，而包含台積電（2330）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）等封測及測試介面族群走強，半導體ETF表現相當亮眼，其中中信關鍵半導體（00891）收盤漲逾3%，帶量收復季線。

00962配息金額0.25元 年化配息率逾19% 雙創新高！9月14日最後買進日

台新台灣AI優息動能ETF（00962）受惠台灣AI產業鏈營收爆發，每單位配息金額再上調至0.25元，以9月1日收盤價15.6元換算，年化配息率達19.23%，雙雙創下該檔ETF成立以來的歷史新高紀錄。從台新投信官網公告觀察，自除息旺季以來，00962多次調高配息金額，從原先0.05元、0.08元、0.16元，一路上調到此次的0.25元，配息狀況受到市場矚目。台新台灣AI優息動能ETF將於9月15日除息，9月14日為最後買進日，有參與此次除息的投資人，將在10月7日領息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。