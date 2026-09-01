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0056「股息一毛不花全投入」仍落後0050股息用光光！10年真實歷史回測
以台灣ETF市場最經典的「2014年8月至2024年8月」整整10年真實歷史區間為例，將市值型龍頭元大台灣50（0050）與高股息元老元大高股息（0056）進行極端情境回測：
情境A（0050極端花光組）
2014年8月投入本金100萬元買進0050，這10年間每次領到的現金股息全數領出花掉、一毛不留，僅靠留存在市場內的原始持股隨台股龍頭企業成長。
情境B（0056嚴格複利組）
2014年8月同樣投入本金100萬元買進0056，這10年間克制所有消費欲望，每次領到配息100%全數再買回0056，嚴格執行股息複利滾動。
在這10年真實歷史期間，0050股價受惠於台積電等核心權值股強大的獲利成長與資本支出，即便不含股息的純股價漲幅就高達約160%（從2014年約66元一路漲至2024年破170元）。
使得0050投資人即使這10年將領到的48萬元股息全部吃喝玩樂花光光，帳面持股市值依然膨脹到約260萬元。
反觀0056同期在「股息全數再投入」的完整含息複利運作下，10年累積總報酬率約為105%，本金100萬元成長至約205萬元。
數據對比顯示，0056投資人即便10年一毛錢沒花、嚴格把每一分股息滾入買股，最終資產總額依然比「把股息全花光」的0050少掉約55萬元；若加上0050投資人早已入袋花掉的48萬元現金，兩者實質效益差距超過100萬元。
這項真實區間回測明確驗證，決定長期財富總額的關鍵，在於底層企業本身的資本增值與獲利動能，而非表面配息率的高低。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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