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輝達聯發科強強聯手！00891一次布局台積電、AI供應鏈

聯合新聞網／ 綜合報導
聯發科與輝達深化AI合作，帶動半導體族群走強，中信關鍵半導體（00891）1日收盤漲逾3%，並重新站上季線。圖／法新社
聯發科與輝達深化AI合作，帶動半導體族群走強，中信關鍵半導體（00891）1日收盤漲逾3%，並重新站上季線。圖／法新社

聯發科輝達深化結盟，加上摩根士丹利（大摩）看好半導體供應鏈成長動能，激勵台股今（1）日走勢，聯發科一路漲停至收盤，而包含台積電、日月光、京元電等封測及測試介面族群走強，半導體ETF表現相當亮眼，其中中信關鍵半導體（00891）收盤漲逾3%，帶量收復季線。

聯發科宣布完成總額39億美元海外無擔保可轉換公司債訂價，其中輝達認購35億美元，占發行總額近九成，雙方並將合作範圍擴大至AI基礎建設、邊緣AI與車用平台。受到消息激勵，聯發科今（1）日開盤即以4,315元攻上漲停，並一路鎖至收盤。

00891經理人張圭慧表示，輝達大手筆認購聯發科可轉債，不只是財務投資，更反映雙方長期策略合作關係進一步深化。聯發科未來將運用NVIDIA NVLink Fusion平台，協助雲端服務商與大型科技業者開發客製化XPU，顯示台灣IC設計業者正由消費性晶片進一步跨入AI資料中心及系統級晶片市場，有助開拓更長期的成長空間。

此外張圭慧指出，大摩在輝達財報公布後提出三大理由，看好台灣半導體供應鏈後市表現。第一，AI供應鏈仍處於供不應求階段，現階段主要瓶頸包括台積電3奈米產能與ABF載板供給；加上輝達持續調整HBM配置並優化GPU架構，相關先進製程、載板、封裝及測試需求仍有望維持高檔。

第二，先進製程需求強勁，也進一步強化台積電的議價能力。市場預期台積電2027年晶圓價格可能調升5%至10%，在產能利用率維持高檔、製程持續升級之下，價格調整可望部分抵銷海外擴產成本，並支撐長期營運與獲利表現。

第三，京元電子可望受惠Rubin平台放量。雖然2026年第三季可能受到晶圓供應限制，使短期營收表現承壓，但隨Rubin如期進入量產，預期第四季GPU與CPU測試業務將呈現強勁季增，並帶動AI晶片測試時間、測試複雜度及設備需求同步提升。

受惠聯發科漲停，加上台積電、封測及測試介面族群走強，帶動00891終場上漲逾3%，重新站上季線，技術面轉趨正向。根據中國信託投信官網，00891截至8月31日持有台積電比重41.40%、聯發科11.23%，並持有京元電子1.88%，可望直接受惠此次輝達與聯發科深化合作，以及Rubin世代帶動的先進製程與測試需求。

展望後市，張圭慧指出，AI算力需求已由單一GPU向客製化晶片、先進製程、先進封裝、HBM、ABF載板及測試介面全面擴散，台灣憑藉完整的半導體產業聚落與技術領先優勢，仍是全球AI供應鏈不可或缺的核心。短線市場可能受到評價面與國際政經消息干擾，但產業基本面與長線成長方向並未改變，投資人可透過半導體ETF分批布局，一次掌握台灣半導體關鍵供應鏈的長期成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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