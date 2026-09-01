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主動式 ETF 股王配息出爐 00981A 擬配發0.63元、持平新高
主動式ETF股王、規模王-主動統一台股增長（00981A）最新配息出爐，根據統一投信1日公告主動統一台股增長每受益權單位擬配發0.63元，持平於上一季度，並維持新高，以今日收盤價30.37元換算，單季配息殖利率2.07%。
主動統一台股增長將進行成立來的第三次除息，本次除息日為9月16日，參與除息最後買進日為9月15日，配息發放日為10月13日。
展望後市，統一台股研究團隊分析，短期受到美期中大選影響，加上聯準會政策的不確定性，股市將呈現震盪整理格局。不過台股基本面良好，中長線來看有望在上述不確定性淡去後，於第4季展開向上行情。
長期而言，投資布局將聚焦先進製程，包含含廠務、設備、封裝等，及AI基礎設施關鍵零組件，如 HVDC（高壓直流）機櫃電源模組與CPO（光纖），和進入漲價循環的記憶體、ABF/PCB上游材料及被動元件。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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