主動式 ETF 股王配息出爐 00981A 擬配發0.63元、持平新高

台新台灣AI優息動能ETF（00962）受惠台灣AI產業鏈營收爆發，每單位配息金額再上調至0.25元，以9月1日收盤價15.6元換算，年化配息率達19.23%，雙雙創下該檔ETF成立以來的歷史新高紀錄。從台新投信官網公告觀察，自除息旺季以來，00962多次調高配息金額，從原先0.05元、0.08元、0.16元，一路上調到此次的0.25元，配息狀況受到市場矚目。台新台灣AI優息動能ETF將於9月15日除息，9月14日為最後買進日，有參與此次除息的投資人，將在10月7日領息。

2026-09-01 14:52