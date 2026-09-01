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00961配息0.19元連3月！年化近18％ 規模衝破百億元

聯合新聞網／ 綜合報導
00961最新公告9月每受益權單位預計配息0.19元，連續3個月維持相同水準，以收盤價13.29元估算，年化配息率近18%。中央社
00961最新公告9月每受益權單位預計配息0.19元，連續3個月維持相同水準，以收盤價13.29元估算，年化配息率近18%。中央社

富蘭克林華美投信旗下FT臺灣永續高息ETF（00961）今日公告9月配息，每受益權單位預計配發0.19元，以今日收盤價13.29元計算，單次配息率1.43%，年化配息率近18%。這是00961連續第三個月維持0.19元配息水準,穩健的現金流表現,成為存股族新寵。

今年以來台股波動率屢創極端值，牛熊切換速度加快，市場資金紛紛尋找避風港。00961憑藉抗跌跟漲的特性，下半年以來含息總報酬逾6%，在百億規模以上的台股高息ETF中表現亮眼。

優異的含息總報酬也帶動其規模在近期正式衝破百億元大關，受益人數較年初大增逾2.6倍，來到4.7萬人之上，成為近期台股ETF市場的大黑馬。

00961能繳出「配息與總報酬同步撐住」的亮眼成績單，歸功於其獨特的選股邏輯。

基金經理人江明鴻指出，00961追蹤指數採取「先體質、後配息」的嚴格篩選機制，首先要求成分股ROE（股東權益報酬率）必須大於零，直接排除虧損企業；接著依股利率進行排序，最後再透過「季ROE成長率」進行加權，兼顧企業的獲利能力與股利條件，避開股價大漲導致殖利率被壓縮，或是落入「高殖利率、低成長」的價值陷阱。

根據公告,00961本次配息最後買進日為9月15日，除息交易日為9月16日，預計10月14日發放現金股利，有意參與配息的投資人須留意相關時程。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00961臺灣ESG永續高息 月配息 ETF 規模

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