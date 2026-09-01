國泰 ETF 00400A 將在9月7日除息 10月5日發放配息

主動國泰動能高息ETF（00400A）2026年4月9日掛牌以來，受益人數及ETF規模雙雙增長，因具備月配息機制，目前已於7月9日、8月5日兩次除息完畢，配息發放日分別為7月31日及8月31日，00400A近期於8月20日發布第三次的收益分配評價結果，這次參與配息的最後申購日為9月4日，將於9月7日除息、基金配息預定10月5日發放，針對9月為何沒有發放股利的原因，國泰投信表示，因9月底國定假日不列入營業日計算，發放日訂於10月5日。

00400A公開說明書指出，00400A的收益分配機制為每月配息，於每月第20個日曆日為收益分配評價日，如遇例假日，則以前一營業日為準，經經理公司做成收益分配決定後，於每月結束後第45個營業日前（含）進行分配。

國泰投信補充說明，以00400A在8月20日進行評價後，後續還須經過除息、撥款等作業程序，期間遇週末、國定假日及連假皆不列入營業日計算。以最近一次收益分配為例，參與收益分配最後申購日為9月4日，預定發放日為10月5日，主要因9月底適逢中秋節、教師節連假，可作業營業日較少，因此發放時間跨至10月，每筆收益分配皆獨立計算。

00400A，自4月9日掛牌以來，受益人數已達133,489人、基金規模為290.63億元，基金布局高股息與具成長動能的投資組合，打造進可攻、退可守的「攻守兼備」策略。注重產業與個股基本面研究，進行財務分析、產業研究及實地訪查，發掘具有投資價值與潛力的企業，由國泰投信專業台股團隊操盤，在全台主動式ETF深受矚目。

國發會8月27日最新公布景氣燈號連8紅，7月景氣燈號已連續第8個月亮出代表景氣熱絡的紅燈，隨著AI及高效能運算需求升溫，不僅帶動科技產業，也向其他產業擴散。AI熱潮持續延燒，輝達最新財報優於市場預期，再度印證AI基礎建設需求維持強勁。摩根大通則進一步看好AI基礎設施「超級循環」，預估2026年至2030年相關投資金額將達5.5兆美元，並點名台積電（2330）、聯發科（2454）、奇鋐（3017）及信驊（5274）等逾十家台廠有望受惠，多檔皆為00400A主要成分股，可望成為接下來主要受惠的ETF。

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