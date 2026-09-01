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台股開高 個股成交前五大全數是 ETF 00403A衝第一
台股1日開高走高直逼47K大關，投資人買ETF更不手軟，盤中成交量前五大全數是ETF，包括主動統一升級50（00403A）逾42萬張排名第一，群益臺灣加權正2（00685L）逾33萬張排名第二，主動中信台灣收益（00406A）逾27萬張排名第三，元大台灣50正2（00631L）逾25萬張排名第四，主動統一台股增長（00981A）逾22萬張排名第五。
盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有593萬，欣興（3037）有467萬，南亞科（2408）有328萬，臻鼎-KY（4958）有257萬，主動統一台股增長有234萬，前五大有二檔ETF。
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