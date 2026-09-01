台股開高 個股成交前五大全數是 ETF 00403A衝第一

老牌高股息ETF元大高股息（0056）規模突破7,500億元大關，近期公布單季配息衝上1.35元歷史新高，引發市場熱議，甚至有投資人以單季乘以4推估年化殖利率達10%。 對此，投資專家楚狂人提醒，0056近四季實際配息4.08元，以目前約52.7元股價計算，真實殖利率約7.75%；投資人在驚艷高配息的同時，必須拆解配息來源與淨值結構，切勿因短期高配息而盲目ALL IN。

2026-09-01 12:10