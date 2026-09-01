韓股 AI、價值重估雙題材發酵 009829聚焦三星、SK 海力士

隨著全球科技鉅子對高頻寬記憶體（HBM）的索求達到前所未有的癲狂狀態，全台首檔韓股市值型ETF—大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，全球AI算力基建已從單純的GPU設計爭霸，全面演變為「誰拿到HBM，誰就能掌握AI心臟」的產能生死戰。

賴昱廷表示，南韓兩大半導體巨擘——SK海力士與三星電子，挾著全球高達80%的HBM近乎寡占市占率與高達60%至80%的驚人毛利率，早已脫離傳統DRAM的景氣循環噩夢，變身為與國際科技巨頭簽訂三至五年長期包廠合約的「暴利終極贏家」。外資報告更強調，南韓KOSPI 50指數未來一年預估EPS成長率高達驚人的224%，然而預估本益比卻僅有區區6.1倍；相較於台股預估本益比已達21.7倍的高檔位階，韓股這種「三位數獲利暴增、個位數本益比」的極端倒掛現象，提供全球長線投資人戴維斯雙擊（Davis Double Play）的絕佳完美標的，紛紛將韓股列為2026年下半年必備的跨國資產戰略核心。

賴昱廷分析表示，韓國官方與財政部在8月底釋出的政策利多更火上加油，針對今年全面貫徹的鐵腕企業價值提升計畫（Corporate Value-up Program）釋出最新推進細節，宣示將以更嚴苛的法規強制大財閥與上市企業全面改善公司治理、大幅提高現金分紅、並積極註銷庫藏股以直接回饋股東。此外，韓國官方更同步證實，南韓正以最快速度全力衝刺申請從新興市場升等為MSCI已開發市場，一旦成功獲批，全球數十兆美元規模的主權基金與退休基金將被迫進行大規模的被動資金重新配置。加上SK海力士赴美掛牌ADR引爆的溢價想像空間，三大結構性催化劑讓傳統被視為大象的韓股龍頭股瞬間轉身，全面迎來初升段的噴行情。

賴昱廷表示，當前全台投資人陷入追捧台積電與AI伺服器的狂熱中，但許多人卻忽略了資產配置少了一隻腳—那就是掌控全球AI命脈的南韓HBM霸主。過往「美晶片設計＋台晶片製造」的雙強組合，如今唯有加上「韓算力記憶體」才能拚湊出全球AI硬體霸權的黃金鐵三角。

大華韓國KOSPI 50的追蹤指數高度集中於SK海力士（約持股32.62%）與三星電子（約持股30.13%），兩者合計權重超過六成，同時更網羅KB金融集團等高獲利、高度返還股東利益的非財閥產業龍頭，以及造船、軍工、K-Culture等南韓全方位的國家隊經濟紅利。在台股位階處於歷史相對高檔的當下，009829的AI獲利爆發力，為投資人開啟全球AI心臟與韓股價值回歸初升段的直達車，當前正進行AI資產配置、搶先卡位國際巨型資金評價修復行情。

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