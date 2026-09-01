0056配1.35元、年化報酬衝10%...還能穩配16季？楚狂人點「難複製」：連配淨值恐腰斬

老牌高股息ETF元大高股息（0056）規模突破7,500億元大關，近期公布單季配息衝上1.35元歷史新高，引發市場熱議，甚至有投資人以單季乘以4推估年化殖利率達10%。

對此，投資專家楚狂人提醒，0056近四季實際配息4.08元，以目前約52.7元股價計算，真實殖利率約7.75%；投資人在驚艷高配息的同時，必須拆解配息來源與淨值結構，切勿因短期高配息而盲目ALL IN。

1.35元配息逾6成來自資本利得

楚狂人分析，本次0056除息數據展現出兩大重要訊號。

首先是值得肯定的正面改變：過去常被詬病「左手配右手」的收益平準金，已連續四季歸零未動用。

其次，本次1.35元配息中，「資本利得（價差）」佔比高達65%，「股利所得」僅佔35%。

這代表配息來源主要是基金在6月換股時，處分南亞、南亞科、華邦電及緯創等大漲成分股落袋為安的成果，確實是操盤獲利回饋投資人，而非拿新申購資金充數。

帳面資本利得非定存現金

然而，楚狂人點出淨值中資本利得大幅累積背後的兩大潛藏風險。

目前0056淨值中包含已實現與未實現價差的資本利得部位達22.73元，部分市場言論甚至以「22.73除以1.35」推論未來還能穩配16季。

然而資本利得會隨市場行情浮動，並非鎖在定存的現金；若真的一路配到零，ETF淨值將腰斬回25元面額，投信絕不可能如此操作。

景氣循環股漲幅難年年複製

此外，拉抬本次價差的塑化與記憶體多屬景氣循環股，例如南亞更包含處分南電約133億元的一次性利益，未來獲利難以年年複製。

若行情反轉導致資本利得縮水，每季配息回檔至0.8至0.9元亦屬正常。

楚狂人建議，定期定額投資人維持既有扣款節奏即可，但在股價處於歷史高檔時切勿盲目追高重押。

評估高股息ETF續航力的關鍵，在於觀察未來股利所得能否穩定維持在2至3成以上，且持續不依賴收益平準金，才能兼顧穩健現金流與資產安全。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：收益平準金連四季歸零 0056 終於不左手配右手

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