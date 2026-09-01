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00878有10張就贏近8成股民！懶錢包曝「存股3大門檻」：逾6成存股族資產不到8萬元

聯合新聞網／ 懶錢包 Lazy Wallet
00878以高配息與167.1萬股東重返人氣王，但股權分散顯示多數人持股不多，10張內就占77%，且逾6成存股族資產仍低於8萬元。 聯合報系資料照
00878以高配息與167.1萬股東重返人氣王，但股權分散顯示多數人持股不多，10張內就占77%，且逾6成存股族資產仍低於8萬元。 聯合報系資料照

台股高股息ETF人氣爭霸戰再度白熱化！國泰永續高股息（00878）與老牌元大高股息（0056）近期展開激烈的人氣王肉搏戰。

0056在7月配出1.35元、年化殖利率衝破10%後一度超車奪冠；但00878隨即在8月強勢配出1.01元歷史新高，單季配息金額暴增逾5成、年化殖利率直逼12%，目前以167.1萬名股東重新奪回人氣王寶座，領先0056的165.7萬人約1.3萬人。

00878持有10張直接超車近8成股東

伴隨00878股東人數突破167萬大關，投資人手中的張數究竟處於什麼水準？財經YouTuber「懶錢包」根據台灣集中保管結算所最新股權分散數據進行深度解析，點破存股族看似龐大、實質上多數人仍在起步階段。

懶錢包分析，00878的股東結構呈現高度金字塔型，且人潮高度集中於前三級距：

持有「1至5張」者多達74.7萬人，佔比44.5%。

持有「零股（未滿1張）」者有28.8萬人。

持有「5至10張」者則有24.8萬人。

光是持股在10張以內的投資人就高達128.4萬人，合計佔比高達77%，「換句話說，只要手上握有10張00878，就已經贏過近8成的投資人；若持有超過100張，全台僅有1.7萬人達成，直接躋身前1%的極少數菁英圈。」

貧富差距達3.6萬倍

若從持股市值觀察，貧富差距更為驚人。

持股1,000張以上的超級大戶僅151人，合計掌握16.2億股，人均持股市值破3.4億元。

相較之下，28.8萬名零股族平均每人僅持有297股，市值不足1萬元，兩者差距高達3.6萬倍。

此外，超過6成投資人的平均持股市值仍低於8萬元，顯示多數存股族仍在初期累積階段，或是採取將資金分散於「00878＋0056＋00919」月月配息的組合策略。

循序漸進跨越3大門檻

針對渴望藉由存股達成被動現金流與提早退休的投資人，懶錢包提出三個循序漸進的里程碑：

第一步是「累積第一桶金」，持有約31張、市值達100萬元。

第二步是「邁向500萬元」，持有約155張，晉升前1%核心圈。

第三步則是「邁向財富自由」，累積至464張以上、市值突破1,500萬元。

不過懶錢包也提醒，高股息ETF配息與市值皆會隨市場波動，投資人不宜過度單押單一標的，仍應做好完整的資產配置才能穩健抗震。

◎本文獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

存股族 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

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