聯發科攻漲停帶動009802盤中爆量飆5% 強壓大盤

AI權值股1日強勢點火，聯發科（2454）盤中直攻漲停，日月光投控（3711）、大立光（3008）等同步走強，帶動高含量布局AI權值股的富邦旗艦50ETF（009802）盤中爆量大漲逾5.2%，明顯超越大盤約1.3%的漲幅，躍居今日台股ETF強勢焦點。尤其聯發科在009802權重截至8月31日高達24.5%，隨股價強攻漲停，也成為推升009802今日表現的主要引擎。

聯發科8月31日公告完成39億美元（約新台幣1,250億元）海外可轉換公司債（ECB）訂價，引進輝達及Google母公司Alphabet兩大AI巨頭資金，其中輝達認購35億美元（約新台幣1,100億元），占整體募資規模近九成，市場更關注雙方後續深化合作所帶來的AI商機。在AI題材與資金雙重加持下，聯發科今日股價強勢攻頂，也帶動高含量相關ETF同步受惠。

富邦旗艦50ETF（009802）經理人林威宇表示，輝達透過可轉換公司債投資聯發科，進一步深化雙方在AI基礎建設領域的合作。聯發科可望導入NVLink Fusion等資料中心互聯技術，加快從智慧型手機晶片市場向AI資料中心領域延伸；對輝達而言，也有助進一步擴大AI生態系布局，雙方合作關係升級，凸顯台灣IC設計業者在全球AI供應鏈的重要性持續提升。

事實上，聯發科近年積極降低對智慧型手機市場的依賴，加速切入AI資料中心與客製化晶片市場，此前亦與Google展開合作，累積協助大型科技公司開發自研AI晶片的經驗。隨全球雲端服務供應商持續擴大AI資本支出，客製化晶片、先進製程、高速傳輸與封裝等需求同步升溫，台灣AI供應鏈可望持續受惠。

展望後市，林威宇指出，目前台股低檔承接買盤仍具支撐，市場資金並未明顯退場，投資主軸持續圍繞AI資本支出擴張。NVIDIA、Google、Meta與Microsoft等國際科技巨頭持續加碼AI投資，有利台灣半導體及AI供應鏈維持成長動能。

在AI長線趨勢未變下，投資人可持續關注資金向具成長性的AI核心族群集中。相較單押個股，透過ETF布局可一次掌握IC設計、電源、封測等AI供應鏈輪動機會，同時分散單一個股波動風險，作為中長期參與AI產業成長趨勢的布局工具。

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