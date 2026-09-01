快訊

晚年能否穩定吃飽竟與失智有關？研究追蹤2051人揭關鍵時期

聯發科跳空漲停、欣興甩開跌停！台股9月首日開高一度急拉近520點

MLB／5局下失誤→6局上開轟 李灝宇第8轟破張育成壘打數紀錄

欣興風暴下00406A反漲逾2％！今配息最後買進 年化17.1％

聯合新聞網／ 綜合報導
00406A今（1）日迎來本次配息最後買進日，早盤股價漲逾2%，本次預估配息0.138元，配息來源100%為權利金收益。（聯合報資料照片）
00406A今（1）日迎來本次配息最後買進日，早盤股價漲逾2%，本次預估配息0.138元，配息來源100%為權利金收益。（聯合報資料照片）

主動式ETF主動中信台灣收益（00406A）今（1）日迎來本次配息最後買進日，盤中股價同步走強。截至上午9時37分，00406A暫報9.88元，上漲0.21元、漲幅2.17%，盤中最高來到9.90元，成交量逾7.7萬張，市場關注配息行情能否延續。

00406A最新一次預估每受益權單位配發0.138元，以上一交易日收盤價9.67元計算，單次配息率約1.43%，換算年化配息率約17.1%。值得注意的是，本次配息結構與上月相同，配息來源100%為權利金收益，今日則是想參與本次配息投資人的最後買進日。

近期台股震盪，PCB大廠欣興又因遭檢調搜索、涉及偽造原產地標示疑慮受到市場關注。投信表示，相關消息引發市場對公司治理、客戶關係及後續法律風險的擔憂，欣興股價也出現明顯修正；在個股消息面與籌碼波動升高之際，00406A對欣興的配置比重相較其他主動式ETF較為克制，有助降低單一個股突發事件對投資組合造成的衝擊。

00406A採取「主動選股＋權利金收益」雙軌策略，一方面參與人工智慧（AI）、先進封裝及高階載板等長期成長機會，另一方面透過掩護性買權策略增加權利金收益，並搭配較低的欣興配置，因應個股突發事件及大盤震盪。

今日是00406A參與本次配息的最後買進日，早盤股價也同步走強，開盤9.76元後最高來到9.90元，截至上午9時37分暫報9.88元、上漲2.17%，成交量突破7.7萬張。面對近期台股震盪及個股消息干擾，00406A這次0.138元配息與100%權利金收益來源，也成為除息前市場關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00406A主動中信台灣收益 ETF 欣興 月配息

相關新聞

00919配息1.1元創高！00918更狂配1.75元 網掀左右手論戰

00919本季預估配息1.1元創新高；00918配1.75元，引發網友比較高股息ETF與「左手換右手」論戰。

00918配息大增0.49元！預估配發1.75元 孫太：年化破20％創紀錄

00918本季預估配息1.75元，較前季增加0.49元；以8月31日收盤價估算，單次配息率約5.06%、年化約20.23%，實際仍以公告為準。

00918成高股息黑馬？配息1.75元創高 00919也被拿來比

00918最新配息1.75元創掛牌新高，單次配息率約5.06%，9月18日除息；配息與股價同步走強，能否填息成市場焦點。

台股ETF發股息 新一波聚焦

9月台股ETF配息戰開打，八檔台股ETF昨（31）日搶先公告第一階段配息金額，檔檔飆高，包含群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等千億元ETF；今日還將有主動統一台股增長、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波等將陸續公告9月配息成績單，也將成為市場焦點。

台股主動式ETF剽悍 8月績效十強包辦七檔

受到AI科技股獲利疑慮引發估值調整、聯準會政策動向不明，以及美伊衝突餘波盪漾等干擾，台股於7月底回檔至波段低位後，8月起走勢回穩，台股ETF也走揚，又以主動式ETF領軍反攻力道最強。投信法人建議，逢急跌時可分批布局台股ETF。

AI供應鏈商品 法人挺

全球AI基礎建設投資熱潮延續，台灣憑藉先進半導體與完整科技供應鏈優勢，帶動經濟成長展望不斷上修。投信法人建議，可趁台股整理之際，布局高純度、以台積電領軍的AI供應鏈台股ETF，掌握AI長線成長行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。