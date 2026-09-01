欣興風暴下00406A反漲逾2％！今配息最後買進 年化17.1％

主動式ETF主動中信台灣收益（00406A）今（1）日迎來本次配息最後買進日，盤中股價同步走強。截至上午9時37分，00406A暫報9.88元，上漲0.21元、漲幅2.17%，盤中最高來到9.90元，成交量逾7.7萬張，市場關注配息行情能否延續。

00406A最新一次預估每受益權單位配發0.138元，以上一交易日收盤價9.67元計算，單次配息率約1.43%，換算年化配息率約17.1%。值得注意的是，本次配息結構與上月相同，配息來源100%為權利金收益，今日則是想參與本次配息投資人的最後買進日。

近期台股震盪，PCB大廠欣興又因遭檢調搜索、涉及偽造原產地標示疑慮受到市場關注。投信表示，相關消息引發市場對公司治理、客戶關係及後續法律風險的擔憂，欣興股價也出現明顯修正；在個股消息面與籌碼波動升高之際，00406A對欣興的配置比重相較其他主動式ETF較為克制，有助降低單一個股突發事件對投資組合造成的衝擊。

00406A採取「主動選股＋權利金收益」雙軌策略，一方面參與人工智慧（AI）、先進封裝及高階載板等長期成長機會，另一方面透過掩護性買權策略增加權利金收益，並搭配較低的欣興配置，因應個股突發事件及大盤震盪。

今日是00406A參與本次配息的最後買進日，早盤股價也同步走強，開盤9.76元後最高來到9.90元，截至上午9時37分暫報9.88元、上漲2.17%，成交量突破7.7萬張。面對近期台股震盪及個股消息干擾，00406A這次0.138元配息與100%權利金收益來源，也成為除息前市場關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。