快訊

晚年能否穩定吃飽竟與失智有關？研究追蹤2051人揭關鍵時期

聯發科跳空漲停、欣興甩開跌停！台股9月首日開高一度急拉近520點

MLB／5局下失誤→6局上開轟 李灝宇第8轟破張育成壘打數紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

00919配息1.1元創高！00918更狂配1.75元 網掀左右手論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
群益台灣精選高息（00919）預估本季配發1.10元再創新高、推估年化配息率達13.77%，將於9月16日除息，投資人最晚須於9月15日前買進參與配息。圖／本報系資料照片
群益台灣精選高息（00919）預估本季配發1.10元再創新高、推估年化配息率達13.77%，將於9月16日除息，投資人最晚須於9月15日前買進參與配息。圖／本報系資料照片

擁有逾137萬受益人的群益台灣精選高息（00919）最新配息出爐，本季預估每受益權單位配發1.1元，再創新高。以8月31日收盤價31.96元推算，預估年化配息率約13.77%，並已連續14季維持10%以上。

00919本次除息日為9月16日，想參與配息的投資人最後買進日為9月15日，股息預計10月15日發放。這次1.1元也是00919連續第3季刷新配息紀錄，以持有1張計算，預估可領1100元。

除了配息創高，原文指出，00919近期股價也持續刷新高點，並提到金融股近期表現亮眼。此次配息公布後，也讓00919的股價、規模、配息金額及預估年化配息率成為市場關注焦點。

消息曝光後，PTT不少網友直呼「真的嗨」、「有點猛」、「賺翻」，也有人注意到00918最新預估配息達1.75元，開始比較大華優利高填息30（00918）、00919及國泰永續高股息（00878）等高股息ETF的配息與股價表現，討論相當熱烈。

不過另一派網友仍認為，不能只看配息高低，有人再度掀起「左手換右手」論戰，也有人主張應直接比較含息總報酬率與風險波動。還有網友回頭比較元大台灣50（0050）與高股息ETF績效，讓討論從00919配息1.1元，一路延伸到市值型與高股息ETF究竟該怎麼比較。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 除息

延伸閱讀

00919配息多少才合理？維持1元殖利率破12%…知美談存股心態

00918上次領息也填息…股價創歷史新高！本季再加碼配發1.75元

00918成高股息黑馬？配息1.75元創高 00919也被拿來比

00918配息大增0.49元！預估配發1.75元 孫太：年化破20％創紀錄

相關新聞

00919配息1.1元創高！00918更狂配1.75元 網掀左右手論戰

00919本季預估配息1.1元創新高；00918配1.75元，引發網友比較高股息ETF與「左手換右手」論戰。

00918配息大增0.49元！預估配發1.75元 孫太：年化破20％創紀錄

00918本季預估配息1.75元，較前季增加0.49元；以8月31日收盤價估算，單次配息率約5.06%、年化約20.23%，實際仍以公告為準。

00918成高股息黑馬？配息1.75元創高 00919也被拿來比

00918最新配息1.75元創掛牌新高，單次配息率約5.06%，9月18日除息；配息與股價同步走強，能否填息成市場焦點。

台股ETF發股息 新一波聚焦

9月台股ETF配息戰開打，八檔台股ETF昨（31）日搶先公告第一階段配息金額，檔檔飆高，包含群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等千億元ETF；今日還將有主動統一台股增長、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波等將陸續公告9月配息成績單，也將成為市場焦點。

台股主動式ETF剽悍 8月績效十強包辦七檔

受到AI科技股獲利疑慮引發估值調整、聯準會政策動向不明，以及美伊衝突餘波盪漾等干擾，台股於7月底回檔至波段低位後，8月起走勢回穩，台股ETF也走揚，又以主動式ETF領軍反攻力道最強。投信法人建議，逢急跌時可分批布局台股ETF。

AI供應鏈商品 法人挺

全球AI基礎建設投資熱潮延續，台灣憑藉先進半導體與完整科技供應鏈優勢，帶動經濟成長展望不斷上修。投信法人建議，可趁台股整理之際，布局高純度、以台積電領軍的AI供應鏈台股ETF，掌握AI長線成長行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。