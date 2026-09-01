00919配息1.1元創高！00918更狂配1.75元 網掀左右手論戰

擁有逾137萬受益人的群益台灣精選高息（00919）最新配息出爐，本季預估每受益權單位配發1.1元，再創新高。以8月31日收盤價31.96元推算，預估年化配息率約13.77%，並已連續14季維持10%以上。

00919本次除息日為9月16日，想參與配息的投資人最後買進日為9月15日，股息預計10月15日發放。這次1.1元也是00919連續第3季刷新配息紀錄，以持有1張計算，預估可領1100元。

除了配息創高，原文指出，00919近期股價也持續刷新高點，並提到金融股近期表現亮眼。此次配息公布後，也讓00919的股價、規模、配息金額及預估年化配息率成為市場關注焦點。

消息曝光後，PTT不少網友直呼「真的嗨」、「有點猛」、「賺翻」，也有人注意到00918最新預估配息達1.75元，開始比較大華優利高填息30（00918）、00919及國泰永續高股息（00878）等高股息ETF的配息與股價表現，討論相當熱烈。

不過另一派網友仍認為，不能只看配息高低，有人再度掀起「左手換右手」論戰，也有人主張應直接比較含息總報酬率與風險波動。還有網友回頭比較元大台灣50（0050）與高股息ETF績效，讓討論從00919配息1.1元，一路延伸到市值型與高股息ETF究竟該怎麼比較。

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