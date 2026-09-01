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復華00409A、玉山009827、中信009828三檔 ETF 9月2日同天掛牌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，復華投信募集發行的復華全球未來50主動式ETF（00409A）、玉山投信募集發行的玉山未來全球算力ETF（009827）及中國信託投信募集發行的中國信託台日韓PCB ETF證券投資信託基金（009828）受益憑證，將於2026年9月2日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，復華全球未來50主動式ETF（00409A）藉由全球產業供應鏈的資訊比對，判斷產業發展趨勢與成長潛力，並且進行深入的企業基本面研究分析，於全球股票市場中，挖掘出能帶動經濟成長、未來獲利成長潛力佳的趨勢題材與個股，找出具領先地位、競爭力或有轉機的企業。

玉山未來全球算力ETF（009827）標的指數為NYSE TIP未來全球算力及太空基礎建設指數（NYSE TIP Global AI Computing & Space Infrastructure Index），聚焦全球AI算力與相關基礎建設產業，投資範圍涵蓋AI晶片、電力公用事業與替代能源、資料中心、工業電氣設備、發電設備、太空衛星設備與服務，以及超大型雲端運算服務與AI軟體等領域，掌握人工智慧發展所帶動之算力與基礎建設長期成長趨勢。

中國信託台日韓PCB ETF（009828）標的指數為「NYSE TIP台日韓PCB指數（NYSE TIP Taiwan - Japan - Korea PCB Value Chain Index），以掛牌於台灣、日本及韓國交易所企業為母體，運用 FactSet（RBICS）產業分類，篩選營收符合核心PCB製造、中間服務及上游PCB材料相關產業的企業，並通過市值與流動性篩選，選取市值較高的30檔股票，以表彰台灣、日本、韓國PCB產業鏈具代表性企業的整體績效表現。

證交所表示，集中市場掛牌上市ETF將達235檔（含被動式ETF 202檔及主動式ETF 33檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

中信 玉山 ETF

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