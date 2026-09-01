大華銀 ETF 00918高配息1.75元 第4季扣緊雙支柱

大華優利高填息30（00918）經理人郭修誠表示，隨全球降息循環確立與消費電子旺季到來，台股基本面依然堅實，大盤可望迎來資金面與獲利面的雙重利多。第4季向為台股傳統計畫性拉貨與電子消費旺季，AI 伺服器供應鏈受惠於國際雲端服務巨頭（CSP）持續擴大資本支出，出貨動能將步入加速期；同時，金融業受惠於利差維持與資本市場熱絡，整體金控獲利顯著提升。在AI伺服器與金融雙引擎帶動下，企業盈餘無虞，加上高股息ETF資金持續流入，將為大盤提供強勁支撐力道，呈現攻守兼備的震盪走高格局。

00918本季配息1.75元，將在9月18日除息，投資人若想參與這次除息，最晚要在9月17日買進，這次股利將在10月15日發放。

郭修誠分析，00918 持股結構精準緊扣台股第4季核心雙支柱「電腦及周邊設備」與「金融保險」。在AI電子產業方面，重倉布局伺服器製造與組裝龍頭，包含華碩（2357）、廣達（2382）與緯穎（6669）等標的，能直接吃滿高階AI伺服器、伺服器組裝及AI PC升級換代潮所帶來的營收躍升紅利，同時輔以半導體與電子通路族群，極大化捕捉電子產業鏈旺季拉貨的爆發力；金融板塊則布局中信金（2891）、台新新光金（2887）與玉山金（2884）等獲利優等生，在利息淨收益及手續費收入成長帶動下，提供穩健的息收基礎與防禦價值。

郭修誠指出，航運與鋼鐵等周期性產業近期迎來運價回升與需求復甦，亦為組合增添額外資本利得空間。郭修誠強調，高股息投資的核心不僅在於殖利率，更在於能否順利填息以落實實質收益；00918 透過獨家的高填息因子篩選機制，精選獲利能力佳且具備高歷史填息機率的企業，能有效降低領息卻侵蝕本金的風險。

郭修誠表示，展望第4季，在科技龍頭迎來營收高峰、金融股穩定貢獻獲利，以及航運等周期板塊補強下，具備「高股息+高填息」雙重優勢的標的，將是投資人卡位台股年終與第4季紅包行情的首選配置。

儘管00918主打「優利與高填息」的選股策略，且屬於高填息型基金，但投資人在追求高息與資本利得之餘，仍須評估潛在市場風險。高股息 ETF 的「歷史高填息率」僅代表企業過往的營運能力與填息表現，並不保證未來除息後必然能百分之百填息；若遇上大盤陷入長期盤整或走空，成分股仍面臨「領了股息、蝕了本金」的貼息風險。

此外，基金定期換股時可能產生相應的交易成本與警示因子調整衝擊，投資人宜將 00918 視為中長期資產配置的一環，適度分散投資，以達到平滑波動與穩健領息的平衡目標。

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