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大華銀 ETF 將配息1.75元傲視群倫 9月17日最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據大華銀投信官網最新公告顯示，大華優利高填息30（00918）第3季預估每受益權單位配發金額高達1.75元。這次除息交易日訂於9月18日，欲參與這次配息的投資人，須在9月17日前買進或持有，收益分配發放日則預計於10月15日 入帳。

00918在8月31日的收盤價為34.61元，這次的年化配息率20.23%；臺灣集中保管結算所統計至8月28日的受益人數有268954人。

投資專家指出，投資人選擇高股息 ETF 時，除觀察配息金額外，是否有穩定的配息能力與高填息率也是關鍵指標。00918採季配息機制，成立以來憑藉首創將「歷史填息率」納入篩選機制的優勢，協助鎖定兼具高殖利率與高填息紀錄的優質企業，達成「領得到股息、吃得到價差」的投資目標。這次公布預估配息 1.75 元，再度展現其強勁的配息實力。

這次收益分配實際每受益權單位分配金額將於9月16日進行最終確認並正式公告。此外，初級市場的現金申購與買回交易均可能影響基金總發行在外單位數，故實際配發金額仍以9月16日公開資訊觀測站及大華銀投信官網最終公告為準。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

華銀 配息 ETF

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