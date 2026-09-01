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00918配息大增0.49元！預估配發1.75元 孫太：年化破20％創紀錄

聯合新聞網／ 孫悟天存股-孫太
大華優利高填息30（00918）預估配發1.75元、年化配息率突破20%，孫太分析其具備「AI加金融」雙重持股底氣，將於9月18日除息，投資人最晚須於9月17日前買進。中央社
大華優利高填息30（00918）預估配發1.75元、年化配息率突破20%，孫太分析其具備「AI加金融」雙重持股底氣，將於9月18日除息，投資人最晚須於9月17日前買進。中央社

＊原文發文時間為8月31日

夭壽喔！大華優利高填息30（00918）配息又創新高啦

前幾天孫太才跟大家聊到00918，當時很多人都在猜這次配息，有機會再創新高嗎？多數人的答案大概落在1.26～1.5元之間，稍早粉絲直接揭曉答案。

00918這次預估配1.75元

上一季配1.26元已經驚呼連連了，這次直接增加0.49元。

我就問，還給不給其他高股息ETF活路？

最新配息資訊

每股預估配息：1.75元

最後買進日：9/17

除息日：9/18

配息發放日：10/15

如果我們以今天收盤價34.61元估算，這次單次配息率約5.06%（推估年化配息率約20.23%)，這是我第一次看到規模破千億，年化配息率高達20%以上的高股息ETF！

以前大家看到高股息ETF，最常問的是：

「殖利率多少？」

「一年可以領多少？」

後來慢慢會發現，配得多是一回事。

配完之後能不能漲回來，又是另外一回事

00918上一期配1.26元，除息後在7/31完成填息，所以這次直接配到1.75元，我反而更好奇這次又要花多久填回來？

所以現在看高股息ETF，不會只看「配多少」。

股息有沒有領到、除息缺口有沒有填回來、總資產有沒有繼續成長，這三件事情都很重要。

投資大師彼得・林區有句話，我一直很喜歡：「知道自己持有什麼，更要知道自己為什麼持有。」

這次配這麼高，底氣到底來自哪裡？

我認為最直接的方法，就是回頭看看00918目前的持股。

目前918的配置，可以看到兩個很明顯的方向AI+金融。

一邊是AI、伺服器相關電子股，包括華碩、廣達、緯穎等；另一邊則是金融股，包括中信金、台新、新光金、玉山金等。簡單來說，一邊參與AI產業的成長紅利，一邊透過金融股提供相對穩定的獲利與股息來源。

接下來又準備進入第四季消費電子與拉貨旺季。

AI伺服器供應鏈能不能延續成長動能，加上金融股獲利表現能不能維持，都會影響接下來的表現。

結論，00918這次配出1.75元，真的太驚訝了。

配得高當然開心，但我更想看的是這除息後到底要花多久才能填回來？對我來說，高股息最漂亮的劇本，就是息照領、股價持續成長。

最後，再次恭喜00918的26.9萬股民們！

快來跟孫太分享，你／妳的喜悅唷！

（*以上為個人研究與心得分享，不代表任何投資建議。ETF配息並非保證，實際配息仍依基金公告為準；過去填息紀錄亦不代表未來一定能填息。）

◎本文獲 孫悟天存股-孫太 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 ETF 季配息

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