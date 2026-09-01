00918成高股息黑馬？配息1.75元創高 00919也被拿來比

大華優利高填息30（00918）最新配息出爐，每受益權單位預估配發1.75元，再創掛牌以來單次配息新高。以8月31日收盤價34.61元計算，單次配息率約5.06%，持有1張預估可領1750元；本次預計9月18日除息，投資人最晚須在9月17日前買進。

00918前一次6月配息1.26元，當時已寫下單季新高，這次再提高0.49元，增幅約38.9%。若從去年9月的0.52元觀察，之後依序提高至0.565元、0.62元、1.26元，再到最新1.75元，近期配息金額一路走升。

不只配息創高，00918股價8月31日也上漲1.02%，收34.61元，寫下歷史收盤新高。前一次6月配息1.26元後，00918已於7月31日完成填息，這次配息再提高後，除息後的股價表現也成為市場關注焦點。

消息曝光後，PTT不少股民直呼「太神啦918」、「太扯了吧」、「而且股價一路向上」，也有人將00918與00919、00915等高股息ETF比較，認為00918今年的配息與股價表現相當突出，甚至有人點名稱讚先前換股操作。

不過，也有網友沒有只看1.75元配息，反而先問「這個配息之後填得回來嗎」，還有人提醒別為了股息追到大幅溢價。另一派則認為，高配息本身仍是除息後資產的一部分，真正值得觀察的還是之後能否填息，以及股價與配息能否繼續維持目前表現。

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