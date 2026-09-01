快訊

尼泊爾洪災逾950死、4400人失蹤 家屬將希望寄託手機最後訊號

梅西貼手寫信宣布退出國家隊 催淚全文揭「世足決賽後就寫好」

低壓帶影響 大雨特報範圍擴大 7縣市慎防短延時強降雨

聽新聞
0:00 / 0:00

00918成高股息黑馬？配息1.75元創高 00919也被拿來比

聯合新聞網／ 綜合報導
00918最新預估每單位配息1.75元，再創掛牌新高，以8月31日收盤價34.61元估算，單次配息率約5.06%，股價也同步刷新歷史收盤紀錄。圖／本報資料照片
00918最新預估每單位配息1.75元，再創掛牌新高，以8月31日收盤價34.61元估算，單次配息率約5.06%，股價也同步刷新歷史收盤紀錄。圖／本報資料照片

大華優利高填息30（00918）最新配息出爐，每受益權單位預估配發1.75元，再創掛牌以來單次配息新高。以8月31日收盤價34.61元計算，單次配息率約5.06%，持有1張預估可領1750元；本次預計9月18日除息，投資人最晚須在9月17日前買進。

00918前一次6月配息1.26元，當時已寫下單季新高，這次再提高0.49元，增幅約38.9%。若從去年9月的0.52元觀察，之後依序提高至0.565元、0.62元、1.26元，再到最新1.75元，近期配息金額一路走升。

不只配息創高，00918股價8月31日也上漲1.02%，收34.61元，寫下歷史收盤新高。前一次6月配息1.26元後，00918已於7月31日完成填息，這次配息再提高後，除息後的股價表現也成為市場關注焦點。

消息曝光後，PTT不少股民直呼「太神啦918」、「太扯了吧」、「而且股價一路向上」，也有人將00918與00919、00915等高股息ETF比較，認為00918今年的配息與股價表現相當突出，甚至有人點名稱讚先前換股操作。

不過，也有網友沒有只看1.75元配息，反而先問「這個配息之後填得回來嗎」，還有人提醒別為了股息追到大幅溢價。另一派則認為，高配息本身仍是除息後資產的一部分，真正值得觀察的還是之後能否填息，以及股價與配息能否繼續維持目前表現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

延伸閱讀

台股現在該跑嗎？空軍看35000點喊「今天不出年底會哭」

0050持有3萬張欣興很危險？網一看權重笑了：才1.42％

00919配息多少才合理？維持1元殖利率破12%…知美談存股心態

00918上次領息也填息…股價創歷史新高！本季再加碼配發1.75元

相關新聞

00918配息大增0.49元！預估配發1.75元 孫太：年化破20％創紀錄

00918本季預估配息1.75元，較前季增加0.49元；以8月31日收盤價估算，單次配息率約5.06%、年化約20.23%，實際仍以公告為準。

00918成高股息黑馬？配息1.75元創高 00919也被拿來比

00918最新配息1.75元創掛牌新高，單次配息率約5.06%，9月18日除息；配息與股價同步走強，能否填息成市場焦點。

台股ETF發股息 新一波聚焦

9月台股ETF配息戰開打，八檔台股ETF昨（31）日搶先公告第一階段配息金額，檔檔飆高，包含群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等千億元ETF；今日還將有主動統一台股增長、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波等將陸續公告9月配息成績單，也將成為市場焦點。

台股主動式ETF剽悍 8月績效十強包辦七檔

受到AI科技股獲利疑慮引發估值調整、聯準會政策動向不明，以及美伊衝突餘波盪漾等干擾，台股於7月底回檔至波段低位後，8月起走勢回穩，台股ETF也走揚，又以主動式ETF領軍反攻力道最強。投信法人建議，逢急跌時可分批布局台股ETF。

AI供應鏈商品 法人挺

全球AI基礎建設投資熱潮延續，台灣憑藉先進半導體與完整科技供應鏈優勢，帶動經濟成長展望不斷上修。投信法人建議，可趁台股整理之際，布局高純度、以台積電領軍的AI供應鏈台股ETF，掌握AI長線成長行情。

海外型十強主題式ETF搶鏡 商品、生技等單月報酬亮眼

8月來台灣加權股價指數以6.9%的漲幅，在全球主要股市中名列前茅，其餘如日本日經225指數漲3.03%、S&P 500指數漲2.9%、MSCI世界指數漲2.8%、費城半導體指數1.4%，連帶盤面ETF以主題式ETF脫穎而出，受惠多元題材發酵，如商品、生技等ETF表現亮眼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。