台股ETF發股息 新一波聚焦

9月台股ETF配息戰開打，八檔台股ETF昨（31）日搶先公告第一階段配息金額，檔檔飆高，包含群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等千億元ETF；今日還將有主動統一台股增長、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波等將陸續公告9月配息成績單，也將成為市場焦點。

根據各投信官網昨日資料，共計八檔台股ETF公布每受益權單位配息金額，其中，野村臺灣新科技50（00935）每受益權單位擬配發1.83元、大華優利高填息30擬配發1.75元、群益台灣精選高息擬配發1.1元、兆豐龍頭等權重擬配發1元、兆豐電子高息等權擬配發0.25元、主動摩根台灣鑫收擬配發0.125元，都配出掛牌來新高金額。

此外，野村趨勢動能高息擬配發0.109元，也是連續三月維持最佳成績；而主動野村臺灣高息為掛牌後首次配息，擬配發0.29元。

從每受益權單位擬配發金額及收盤價換算單期預估配息殖利率表現來看，「季季配」的ETF成為最大亮點，其中，大華優利高填息30衝上5.05%，單季配息率超過5%為過去少見；兆豐龍頭等權重也有4.08%、群益台灣精選高息3.4%、主動野村臺灣高息2.5%；若以過去三季的實際配息來看，大華優利高填息30、群益台灣精選高息近一年的配息率將攀升至12~14%間。

在9月即將除息的ETF中，規模最大的是群益台灣精選高息，本次預估配息金額1.1元是連續第三季創新高；而金融股財報亮麗，加上金融股受惠投資收益大豐收，有利明年配息，也使近來金控股股價表現亮麗，金融類股指數飆升新高，受惠於此，群益台灣精選高息昨收盤價攀升至31.96元、規模擴大至5,816.1億元，加上單季預估配息金額1.1元、單季預估配息殖利率3.4%，寫下四大創高紀錄。

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