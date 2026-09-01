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台股ETF發股息 新一波聚焦

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
9月台股ETF配息戰開打，八檔台股ETF 31日搶先公告第一階段配息金額，檔檔飆高。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
9月台股ETF配息戰開打，八檔台股ETF 31日搶先公告第一階段配息金額，檔檔飆高。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

9月台股ETF配息戰開打，八檔台股ETF昨（31）日搶先公告第一階段配息金額，檔檔飆高，包含群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等千億元ETF；今日還將有主動統一台股增長、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波等將陸續公告9月配息成績單，也將成為市場焦點。

根據各投信官網昨日資料，共計八檔台股ETF公布每受益權單位配息金額，其中，野村臺灣新科技50（00935）每受益權單位擬配發1.83元、大華優利高填息30擬配發1.75元、群益台灣精選高息擬配發1.1元、兆豐龍頭等權重擬配發1元、兆豐電子高息等權擬配發0.25元、主動摩根台灣鑫收擬配發0.125元，都配出掛牌來新高金額。

此外，野村趨勢動能高息擬配發0.109元，也是連續三月維持最佳成績；而主動野村臺灣高息為掛牌後首次配息，擬配發0.29元。

從每受益權單位擬配發金額及收盤價換算單期預估配息殖利率表現來看，「季季配」的ETF成為最大亮點，其中，大華優利高填息30衝上5.05%，單季配息率超過5%為過去少見；兆豐龍頭等權重也有4.08%、群益台灣精選高息3.4%、主動野村臺灣高息2.5%；若以過去三季的實際配息來看，大華優利高填息30、群益台灣精選高息近一年的配息率將攀升至12~14%間。

在9月即將除息的ETF中，規模最大的是群益台灣精選高息，本次預估配息金額1.1元是連續第三季創新高；而金融股財報亮麗，加上金融股受惠投資收益大豐收，有利明年配息，也使近來金控股股價表現亮麗，金融類股指數飆升新高，受惠於此，群益台灣精選高息昨收盤價攀升至31.96元、規模擴大至5,816.1億元，加上單季預估配息金額1.1元、單季預估配息殖利率3.4%，寫下四大創高紀錄。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 股息

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AI供應鏈商品 法人挺

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海外型十強主題式ETF搶鏡 商品、生技等單月報酬亮眼

8月來台灣加權股價指數以6.9%的漲幅，在全球主要股市中名列前茅，其餘如日本日經225指數漲3.03%、S&P 500指數漲2.9%、MSCI世界指數漲2.8%、費城半導體指數1.4%，連帶盤面ETF以主題式ETF脫穎而出，受惠多元題材發酵，如商品、生技等ETF表現亮眼。

九檔ETF受益人逆勢創高

全球央行年會後升息預期升溫，投資人觀望氣氛轉濃，台股ETF受益人數近周也同步減少。最新統計顯示，台股ETF受益人單周減少4.3萬人，市場資金布局轉趨保守。不過，長線而言，台灣半導體產業競爭優勢仍在，相關台股ETF仍具布局價值。

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