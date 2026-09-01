九檔ETF受益人逆勢創高

全球央行年會後升息預期升溫，投資人觀望氣氛轉濃，台股ETF受益人數近周也同步減少。最新統計顯示，台股ETF受益人單周減少4.3萬人，市場資金布局轉趨保守。不過，長線而言，台灣半導體產業競爭優勢仍在，相關台股ETF仍具布局價值。

根據集保戶股權分散8月28日最新統計，94檔台股ETF受益人數上周減少4.3萬人，降至1,847.01萬人，不過，今年來仍增加629.66萬人。

雖然總人數未創新高，不過還是有包括：國泰台灣科技龍頭（00881）、中信關鍵半導體、群益半導體收益、主動中信台灣收益、FT臺灣永續高息、國泰臺灣加權反1、富邦摩台、元大MSCI台灣、群益臺灣加權反1等九檔台股ETF受益人數領先逆勢創高。

中信投信表示，聯準會主席華許暗示，有意修正7月FOMC會議紀錄，市場質疑他對抗通膨態度不堅決的印象，市場偏鷹解讀。但聯準會決策可能無法單純用對抗通膨而積極升息來思考，還需要更多線索去判斷升息可能。

綜合群益半導體收益經理人謝明志、群益臺灣加權反1經理人洪祥益表示，目前台股呈現高檔震盪格局，產業輪動快速，不過就中長期而言，從景氣、股利殖利率以及評價面來看，台股具備資金吸引力，營收表現佳、具題材性以及成長性的個股仍有機會引領盤勢上攻。

因此對於想透過槓反ETF來掌握台股趨勢的投資人而言，短線震盪期看法保守的投資人可搭配反向ETF彈性操作，進行短線避險。

此外，台灣已是全球最重要的AI創新產業中心。隨著AI商機不斷擴大，AI需求也轉變成長期、結構性需求，預期台股企業從上游晶片半導體廠商到下游零組件以及組裝營運都將迎來高成長。AI題材與供應鏈需求具備利多效益，台股成長有撐。

玉山投信補充，台股成交量連續回到月均水準之上，雖然仍低於6月逾1.3兆元的高檔，但市場持續消化前高附近的解套與獲利了結賣壓。

此外，輝達最新公布財報，確認AI景氣持續暢旺，加上台灣電子以及資通訊產品外銷訂單與出口額動能強勁，企業獲利能見度依然高，建議投資人可趁大盤拉回機會，在月線附近分批布局，掌握後續反彈行情契機。

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