AI供應鏈商品 法人挺

全球AI基礎建設投資熱潮延續，台灣憑藉先進半導體與完整科技供應鏈優勢，帶動經濟成長展望不斷上修。投信法人建議，可趁台股整理之際，布局高純度、以台積電領軍的AI供應鏈台股ETF，掌握AI長線成長行情。

從總體經濟來看，AI需求是推升台灣經濟的重要引擎，國內主要機構近期紛紛調高2026年經濟成長預測。主計總處8月將全年GDP成長率由5月預估的9.64%上修至11.05%；央行6月預估9.45%，高於3月的7.28%；中經院及台經院7月則分別上調至10.35%及10.38%，顯示AI帶動出口及投資的效益持續擴大。

主計總處最新上修數據也顯示，AI需求是今年經濟成長的重要驅動力。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，台股近期有多項題材接棒，國際半導體展預計9月2日登場，市場聚焦AI相關先進封裝、矽光子等未來發展藍圖；蘋果秋季新品發表會也將帶動消費電子新品題材升溫，加上上市櫃公司8月營收陸續公布，基本面仍有望為台股提供支撐。

在大型CSP持續擴大AI資本支出，以及各國競逐AI基礎建設下，台灣出口動能維持強勢，7月出口年增32.9%，外銷訂單更達979.4億美元、年增61.9%。

經濟部最新情勢分析指出，AI、高效能運算及雲端服務需求快速攀升，帶動7月外銷訂單及製造業生產分別年增61.9%及26.9%，半導體先進製程與伺服器供應鏈的全球核心地位，有助延續台灣外銷成長動能。

洪珮甄指出，AI產業鏈由晶圓代工延伸至先進封裝、IC設計、電源、散熱及光通訊等領域，台灣具備全球少見的完整AI供應鏈，有望持續受惠AI資本支出擴張。

關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，隨Google持續擴大自研人工智慧晶片TPU布局，並攜手聯發科、邁威爾（Marvell）、博通及超微等國際大廠深化合作，帶動先進封裝與測試需求快速升溫。

從AI伺服器、高效能運算到雲端基礎設施的建置趨勢來看，具備先進封測技術與產能的供應鏈廠商可望持續受惠，成為AI產業成長的重要受益者。投資人可透過投資半導體主題ETF掌握供應鏈商機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。