台股主動式ETF剽悍 8月績效十強包辦七檔

受到AI科技股獲利疑慮引發估值調整、聯準會政策動向不明，以及美伊衝突餘波盪漾等干擾，台股於7月底回檔至波段低位後，8月起走勢回穩，台股ETF也走揚，又以主動式ETF領軍反攻力道最強。投信法人建議，逢急跌時可分批布局台股ETF。

根據CMoney統計至昨（31）日，8月加權股價指數上漲7.1%，除了四檔反向ETF外，其餘台股ETF都上漲，平均整體漲幅達8.1%，48.9%的標的表現贏過大盤。

檢視個別標的，又以選股靈活的主動式台股ETF反彈最為強勁，前十強中有七檔都是主動式ETF，依序為主動群益科技創新（00992A）24.3%、主動台新優勢成長（00987A）23.2%、台新臺灣IC設計22.6%、主動永豐科技趨勢22.2%（以掛牌起算）、中信上櫃ESG 30的20.8%、主動富邦台灣龍耀19.8%、主動野村臺灣優選18.2%、主動國泰動能高息16.7%、主動復華未來50的16.48%、元大富櫃50的16.42%。

展望後市，主動群益科技創新經理人陳朝政表示，台股近期在高檔震盪後轉強，隨美國科技大廠財報表現優於預期，市場對於AI需求延續性的疑慮緩解。

AI產業前景樂觀，包括晶圓代工、ASIC、散熱、伺服器等相關需求具備高能見度，AI供應鏈仍處於上升周期，後市表現依然值得關注。

新掛牌的主動永豐科技趨勢也繳出超過兩成的佳績，研究團隊分析，AI投資熱潮正由核心晶片擴散至高速傳輸、光通訊、伺服器及散熱等周邊基礎建設。自8月3日掛牌來，成分股大立光受惠高階光學技術切入CPO等新應用的發展潛力，股價表現亮眼，累計大漲高達93%，成為推升ETF績效的重要引擎。

台新臺灣IC設計是8月表現最佳的被動式ETF，展望後市，研究團隊指出，市場重新押注升息，衝擊美台股拉回整理，所幸逢低買盤承接意願濃厚，終場力守46,000點關卡。

經過7月的大幅修正後，4萬點為短底的態勢大致確立，但因46,000點以上的套牢籌碼仍多，需要時間去消化與換手，預期9月台股以區間震盪格局為主，建議利用急跌逢低分批布局台股ETF。

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