海外型十強主題式ETF搶鏡 商品、生技等單月報酬亮眼

8月來台灣加權股價指數以6.9%的漲幅，在全球主要股市中名列前茅，其餘如日本日經225指數漲3.03%、S&P 500指數漲2.9%、MSCI世界指數漲2.8%、費城半導體指數1.4%，連帶盤面ETF以主題式ETF脫穎而出，受惠多元題材發酵，如商品、生技等ETF表現亮眼。

根據CMoney統計昨（31）日，海外ETF前十強依序為野村稀土關鍵資源（009821）17.2%、富邦基因免疫生技16.4%、期元大S&P黃金正2的16.07%、期街口布蘭特正2的14.9%、國泰基因免疫革命13.1%。

以及期元大道瓊白銀的12.5%、野村全球航運龍頭11.1%、主動中信ARK創新8.7%、中信亞太高股息8.5%、復華中國5G的8.3%。

黃金價格在8月走高後拉回，不過，相關如野村稀土關鍵資源、期元大道瓊白銀等全月漲幅都仍超過一成。

法人指出，聯準會主席華許在Jackson Hole全球央行年會中，強調Fed的2%通膨目標鷹派言論，造成市場對9月升息機率由35%跳升至57%，國際金價反轉直下，黃金相關ETF聯袂重挫。

野村全球航運龍頭經理人張怡琳表示，全球主要運價指數包括貨櫃航運SCFI、散裝航運BDI等近期皆維持走揚或高檔表現，反映航運市場基本面仍具支撐。

今年除受惠9月開學及耶誕節前的提前拉貨需求，地緣政治衝突亦推升運費，有助航運業者營收及獲利表現，航運市場後續基本面仍值得關注。

主動中信ARK創新經理人王建武表示，日前Moderna與默克宣布，雙方共同開發的個人化mRNA癌症疫苗，在黑色素瘤第三期臨床試驗達成主要目標，帶動股價大漲，市場資金也迅速流向基因編輯、基因定序及精準醫療相關公司。

主動中信ARK創新雖未直接持有Moderna，卻布局多檔可望受惠精準醫療與個人化治療趨勢的創新企業，因此也受惠這波生技醫療類股利多。

富邦基因免疫生技經理人陳婉寧表示，投資人若看好創新醫療長線商機，可透過主題型生技ETF分散布局相關領域，並採分批布局或定期定額方式，參與產業創新與資本市場回溫所帶來的中長期投資機會。

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