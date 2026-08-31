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超有感！00921季配息暴衝3.1倍 單季配息率約4.08%、年化配息率16.3%
兆豐投信等權重ETF三兄弟的老大即將配息，這次配息超有感。兆豐龍頭等權重ETF（00921）9月的季配息預估配發1元，較上期實際配發0.32元，大幅增加0.68元，配息成長幅度高達212.5%，是上期的3.1倍。以8月31日收盤價24.47元計算，單季配息率約4.08%，年化配息率約16.3%。
根據兆豐投信官網顯示，00921的除息交易日為9月16日，最後買進日為9月15日，收益分配發放日為10月7日，對於追求資產配置風險分散，同時也想掌握全產業龍頭成分股及優質電子股的投資人，可留意配息時間，搶先布局享有息收機會。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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