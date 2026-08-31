三檔ETF 明天掛牌上市

臺灣證券交易所昨（31）日公布，主動復華全球50（00409A）、玉山未來全球算力、中信台日韓PCB等三檔主被動式ETF，預計9月2日掛牌上市，並立即開放信用交易。

根據送件資料，主動復華全球50藉由全球產業供應鏈的資訊比對，挖掘出能帶動經濟成長、未來獲利成長潛力佳的趨勢題材與個股，找出具領先地位、競爭力或有轉機的企業。

玉山未來全球算力ETF聚焦全球AI算力與相關基礎建設產業，投資範圍涵蓋AI晶片、電力公用事業與替代能源、資料中心、工業電氣設備、太空衛星設備與服務等領域，掌握算力與基礎建設長期成長趨勢。

中國信託台日韓PCB ETF以掛牌於台灣、日本及韓國交易所的企業為母體，運用FactSet（RBICS）產業分類，篩選營收符合核心PCB製造、中間服務及上游PCB材料相關產業企業。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。